США с 2024 года усилят систему ПРО для защиты базы Гуам

Агентство противоракетной обороны запросило из бюджета на 2024 год $801 млн для противодействия угрозам, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Уже в следующем году там разместят радары и пусковые установки

Гуам (Фото: Lance Cpl. Tyler Harmon / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США с 2024 года укрепят противоракетную оборону на острове Гуам (входит в архипелаг Марианских островов), где находится американская военная база, пишет портал Defense News. Уже в следующем году там разместят радары, пусковые установки, перехватчики и систему управления и контроля.

Директор Агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джон Хилл на этой неделе сообщил, что агентство запросило из бюджета на 2024 год $801 млн на оборону Гуама для противодействия угрозам, в том числе баллистическим, крылатым и гиперзвуковым ракетам. Он отметил, что нынешние системы способны защитить остров от северокорейских баллистических ракет, но угрозы, в том числе со стороны Китая, стремительно растут.

«Совместно с Индо-Тихоокеанским командованием, армией и ВМС мы продолжаем усилия по совершенствованию защиты Гуама от всего спектра передовых ракетных угроз», — заявил вице-адмирал.

В частности, как говорил Хилл, речь идет о разработке, производстве и развертывании дополнительных модернизированных систем противоракетной обороны Aegis и ракет SM IB и IIA совместно с ВМС. Армия готова предоставить три радара противовоздушной и противоракетной обороны LTAMDS, пусковые установки для ракет средней дальности, систему IFPC для поражения крылатых ракет, а также систему управления. В 2024 году планируется также развернуть на острове четыре радара AN/TPY-6. Кроме того, агентство разрабатывает систему, которая позволит объединить IBCS и Aegis для обнаружения и отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет.