СМИ узнали о планах США включить Россию в проект «Звездные войны»

Джордж Буш в 1992 году хотел обсудить с Борисом Ельциным партнерство с Россией по проекту оборонной инициативы, которая подразумевала создание космической системы ПРО, узнала The Daily Telegraph

Джордж Буш и Борис Ельцин (слево направо) обсуждают проект «Звездные войны» (Фото: Doug Mills / AP)

В 1990-е годы США планировали сделать Россию партнером американского проекта Стратегической оборонной инициативы (СОИ), известного как «З​вездные войны». Он был направлен на защиту из космоса от ракетного удара. Об этом говорится в рассекреченных документах британского правительства, которые были представлены Национальным архивом в Кью в Лондоне, пишет газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в начале 1990-х годов британское правительство под руководством Джона Мейджора предупредили о том, что администрация президента Джорджа Буша хотела поговорить с российским лидером Борисом Ельциным о партнерстве с Россией по программе СОИ. Газета отмечает, что американское правительство пошло на такой шаг, потому что было так «восхищено тем, как российский президент «уничтожил коммунизм», что готово было поделиться своими стратегическими военными технологиями и защитой».

Проект по защите от ядерного удара СОИ, известный как «Звездные войны», был идеей администрации президента США Рональда Рейгана в 1983 году. Он предполагал, что создание противоракетной обороны в космосе должно было защитить США от ракет и оружия массового поражения, которые могли быть запущены, например, из Ирака, контролируемого на тот момент Саддамом Хусейном, или из Ливии при правлении Муаммара Каддафи. Проект СОИ предполагал разработку системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, которая защищала бы США от удара из космоса. Также планировалось таким образом достичь превосходства в космическом пространстве и развернуть на орбите ударные вооружения.

Как говорится в документах британского правительства, именно технологию «космического щита» Буш хотел обсудить с Борисом Ельциным в феврале 1992 году во время встречи в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, которая ознаменовала конец холодной войны. Кроме того, американский лидер написал своим союзникам о создании системы ПРО под эгидой НАТО, в которой Россия была указана как «принципиальный партнер».

В рассекреченных документах есть секретная брошюра США о проекте «Звездных войн», в которой указано, как системы по отслеживанию ракет и радары с земли и космоса будут наблюдать их запуск и траекторию полета, после того как будут запущены ракеты для уничтожения целей. В исследовании указано, что планировалось использовать для этих целей лазеры, в том числе и химические.

Проект «Звездные войны» был закрыт в 1993 году из-за сложности его выполнения, дороговизны, а также из-за распада Советского Союза.