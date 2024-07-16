Республиканцы пообещали американцам «Железный купол» как у Израиля
Республиканская партия в новой платформе пообещала гражданам США построить противоракетный щит «Железный купол» над всей территорией страны.
«[Обещаем] построить противоракетный щит «Железный купол» над всей нашей страной. <...> [Обещаем] модернизировать наши вооруженные силы, сделав их, без сомнения, самыми мощными в мире», — говорится в тексте.
В документе, который обновляют каждые четыре года, перечислены 20 принципов и целей, которые партия намерена реализовать. Республиканцы обещают предотвратить третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке, а также заняться решением миграционного кризиса.
«Железный купол» — система, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael в начале 2000-х. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1,5 тыс. кв. км.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборных митингах обещал создать американскую версию «Железного купола».
Как отмечают опрошенные ABC News эксперты, защитить США таким образом нереально и невыгодно. Американские военные уже используют несколько систем, которые помогут быстро среагировать на потенциальные угрозы, добавил собеседник издания из Пентагона.
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