Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене военнопленными с Украиной

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за посредничество в обмене пленными с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств провели телефонный разговор.

«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами», — говорится в публикации.

Путин обсудил с президентом ОАЭ и атаку ВСУ на самолет Ил-76 с пленными. В Кремле подчеркнули, что российская сторона заинтересована в проведении международного расследования.

Главы государств также обсудили выделение дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа и выступили за прекращение огня в регионе.

Москва и Киев обменялись военнопленными 31 января по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 военных и гражданских. Минобороны России уточнило, что обмен военнослужащих прошел при посредничестве ОАЭ.

Предыдущий обмен должен был пройти 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 под Белгородом. ВСУ сбили самолет ракетами из ЗРК Patriot американского производства с территории Харьковской области. На его борту были 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных. Несмотря на инцидент, обмены военнопленными продолжатся, заверил Путин.