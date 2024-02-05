 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене военнопленными с Украиной
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за посредничество в обмене пленными с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств провели телефонный разговор.

«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами», — говорится в публикации.

Путин обсудил с президентом ОАЭ и атаку ВСУ на самолет Ил-76 с пленными. В Кремле подчеркнули, что российская сторона заинтересована в проведении международного расследования.

Главы государств также обсудили выделение дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа и выступили за прекращение огня в регионе.

Минобороны заявило об участии ОАЭ в возвращении пленных с Украины
Политика
Фото:Минобороны РФ

Москва и Киев обменялись военнопленными 31 января по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 военных и гражданских. Минобороны России уточнило, что обмен военнослужащих прошел при посредничестве ОАЭ.

Предыдущий обмен должен был пройти 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 под Белгородом. ВСУ сбили самолет ракетами из ЗРК Patriot американского производства с территории Харьковской области. На его борту были 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных. Несмотря на инцидент, обмены военнопленными продолжатся, заверил Путин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Владимир Путин ОАЭ обмен пленными
Материалы по теме
МИД поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене пленных с Украиной
Политика
Минобороны заявило об участии ОАЭ в возвращении пленных с Украины
Политика
Киев попросил Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 17:24
ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ против руководства Крыма Политика, 19:49
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной Политика, 19:45
Цены на какао подскочили до максимума более чем за 45 лет Инвестиции, 19:35
Дуда объяснил свои слова об исторической принадлежности Крыма России Политика, 19:35
Министр по делам ветеранов Украины написала заявление об отставке Политика, 19:27
«Транснефть» попросила запретить Магомедову тяжбу в Британии Бизнес, 19:27
«Один из лучших месяцев». Что будет с биткоином в феврале Крипто, 19:26
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев отказался защищать титул чемпиона турнира в Роттердаме Спорт, 19:25
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 19:19
США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда на западе Йемена Политика, 19:15
Грузия запросила у Украины информацию о транзитном грузе со взрывчаткой Политика, 19:09
Венгрия заявила о бессмысленности новых пакетов антироссийских санкций Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
FT узнала, что на Западе «нервничают» из-за планов увольнения Залужного Политика, 18:48