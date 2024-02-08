AP рассказало о наемниках из Колумбии в рядах ВСУ

Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии — 250 тыс. человек. Ежегодно со службы увольняются более 10 тыс. человек, сотни отправляются на Украину, где зарабатывают больше, чем дома, отмечает AP

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Ряды вооруженных сил Украины пополняются отставными военными из Колумбии, сообщает агентство Associated Press.

Колумбийские военные на протяжении десятилетий борются с наркокартелями и повстанцами, что сделало их одними из самых опытных в мире, отмечает агентство. Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. В ее рядах служат 250 тыс. человек. Ежегодно со службы увольняются более 10 тыс. человек. Сотни отправляются на Украину, где многие зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем опытные офицеры на родине. «У Колумбии большая армия с высококвалифицированным персоналом, но зарплата невелика по сравнению с другими армиями», — отметил эксперт Андрес Масиас из Университета Экстернадо в Боготе.

AP отмечает, что в Колумбии военнослужащие в звании капрала получают около $400. Опытные сержанты-инструкторы могут зарабатывать до $900 в месяц. Минимальная месячная заработная плата в стране сейчас составляет $330. В то же время на Украине любому военнослужащему, независимо от гражданства, положена ежемесячная зарплата до $3,3 тыс. в зависимости от звания и войск. Они также имеют право на выплаты в размере до $28 660 в случае ранения, а в случае гибели их семьям полагается компенсация в размере $400 тыс., указывает AP. В то же время телерадиокомпания RTL в июле сообщала, что иностранные наемники заключают контракт с ВСУ и получают около €500 в месяц либо €3 тыс. в случае службы на передовой.

Отставные колумбийские военнослужащие начали активно искать работу за границей в начале 2000-х годов, в том числе у американских частных военных подрядчиков, например в Ираке. Их также нанимали в качестве инструкторов в ОАЭ, они участвовали и в борьбе против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

Из-за тупика на поле боя Украина расширяет возможности найма иностранцев в ВСУ со всего мира, заявил офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури. В начале 2022 года украинские власти заявляли, что на Украине находятся 20 тыс. иностранцев из 52 стран, сейчас их количество не раскрывается, но состав изменился. По словам Шагури, если сначала на Украину прибывали бойцы из постсоветских и англоязычных стран, то в прошлом году была создана инфраструктура для испаноязычных наемников и инструкторов.

Минобороны России в июле прошлого года утверждало, что с февраля 2022 года ВСУ привлекли более 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 стран. «Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более), Грузии (свыше 800), Великобритании и Румынии (по 700 и более), Хорватии (более 300), а также из Франции и подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более)», — заявляло ведомство. К концу июня были убиты более 4,8 тыс. наемников, еще примерно столько же бежали, говорило министерство.

Накануне Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила мобилизации. Одни из главных пунктов — призыв в ВСУ через электронные повестки и снижение возрастной планки мобилизации.