Посол России передал парламенту Франции обращение Госдумы по наемникам

Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече с французскими депутатами передал им обращение Госдумы к Национальному собранию Франции о наемниках на Украине. Об этом он сообщил российским журналистам.

«Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы», — сказал Мешков (цитата по ТАСС).

Мешков также вручил депутатам распечатку с сайта украинской дипмиссии во Франции, где звучит призыв к гражданам вступать в «иностранный легион». По его словам, к обращению прилагается специальный формуляр для подачи заявления на вступление.

Дипломат отметил, что его собеседники во французском парламенте «реагировали так, что они это впервые видят».

Госдума в обращении к Национальному собранию Франции отметила, что официально Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, но информация о потерях в составе украинских подразделений, по их данным, «свидетельствует об обратном». Депутаты подчеркнули, что наемничество запрещено французским законодательством.

Вечером 17 января Минобороны России заявило, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ведомстве сообщили, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено.

18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что вызов посла связан с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. В Париже заявляли, что у Франции нет наемников как на Украине, так и где-либо еще.