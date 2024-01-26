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Военная операция на Украине ,  
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Посол России передал парламенту Франции обращение Госдумы по наемникам

Посол Мешков: послание Госдумы о наемниках передали во французский парламент
Сюжет
Военная операция на Украине

Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече с французскими депутатами передал им обращение Госдумы к Национальному собранию Франции о наемниках на Украине. Об этом он сообщил российским журналистам.

«Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы», — сказал Мешков (цитата по ТАСС).

Мешков также вручил депутатам распечатку с сайта украинской дипмиссии во Франции, где звучит призыв к гражданам вступать в «иностранный легион». По его словам, к обращению прилагается специальный формуляр для подачи заявления на вступление.

Дипломат отметил, что его собеседники во французском парламенте «реагировали так, что они это впервые видят».

Госдума в обращении к Национальному собранию Франции отметила, что официально Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, но информация о потерях в составе украинских подразделений, по их данным, «свидетельствует об обратном». Депутаты подчеркнули, что наемничество запрещено французским законодательством.

Париж опроверг наличие своих наемников на Украине после удара в Харькове
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Вечером 17 января Минобороны России заявило, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ведомстве сообщили, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. 

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18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что вызов посла связан с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. В Париже заявляли, что у Франции нет наемников как на Украине, так и где-либо еще.

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Теги
посольство России наемники Военная операция на Украине Национальное собрание Франции
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