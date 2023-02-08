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Матвиенко посоветовала Киеву способ «предотвратить катастрофу»

Матвиенко назвала «формулу мира» с учетом интересов Москвы шансом «избежать катастрофы»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обещание властей США поддерживать Украину «реквиемом по стране», оценила шансы Киева на победу как нулевые и заявила, что он «рискует потерять государственность»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Украине нужно начать искать «формулу мира», которая будет учитывать законные интересы России и «объективную действительность», написала в Telegram спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Только так, по ее мнению, Киев сможет «предотвратить окончательную катастрофу».

Матвиенко считает, что обещание президента США Джо Байдена поддерживать Киев так долго, как это потребуется, — «это реквием по Украине». С начала спецоперации Байден, как и другие лидеры стран Запада, озвучивал его не раз, в том числе во время ежегодного послания конгрессу 7 февраля.

Спикер Совфеда назвала «нулевыми» шансы Киева на победу, в связи с этим, считает она, «заявление американского президента обрекает Украину и ее народ на заклание» и страна «рискует полностью и бесповоротно потерять государственность».

В ноябре 2022 года, выступая перед участниками саммита G20, президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую версию «формулы мира». План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

Байден формулу поддержал, а российские власти назвали условия Киева нереалистичными. В Кремле указывали, что мирные планы нельзя обсуждать, если украинская сторона не учтет включение в состав России четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валентина Матвиенко Украина Джо Байден США

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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