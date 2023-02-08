Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века»

Джо Байден: конфликт на Украине стал «испытанием на века» для США и мира

Конфликт на Украине — это «испытание на века» для мира и США, заявил американский президент Джо Байден, выступая со своим вторым посланием к конгрессу США. Трансляция речи шла на сайте Белого дома.

«[Это конфликт], вызывающий образы смерти и разрушений, которым Европа подверглась во время Второй мировой войны. [Это] стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — сказал он.

Байден пообещал, что Вашингтон будет с украинцами «столько, сколько потребуется». Он подчеркнул, что США работают «ради большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду».

К годовщине начала спецоперации на Украине, 24 февраля, Байден планирует посетить Польшу, сообщали NBC и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее польская газета Dziennik Gazeta Prawna также сообщала о возможном визите американского лидера в Польшу, во время которого он может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Байден говорил, что собирается приехать в Польшу, но когда, не уточнял.

США продолжают выделять Украине военную помощь. 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете поставок на общую сумму cвыше $2 млрд. В него вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. Ранее Украина неоднократно просила о предоставлении ей дальнобойного оружия.

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