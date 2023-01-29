Хинштейн напомнил театральному фестивалю об отсутствии запрета на радугу

Хинштейн заявил, что семицветную радугу закон о «пропаганде ЛГБТ» не запрещает

Так глава комитета Госдумы по информационной политике ответил на решение руководства одноименного театрального фестиваля изменить название из-за закона о «пропаганде ЛГБТ»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ никоим образом не касается слова «радуга», если речь идет о семицветном символе, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») в ответ на решение руководства одноименного театрального фестиваля изменить название.

Театральный фестиваль «Радуга» на своем сайте теперь стал называться Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Директор ТЮЗа и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова пояснила, что окончательное решение еще не принято, но из-за запрета «пропаганды ЛГБТ» «на опережение убрали из названия слово «радуга». «Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ <...>. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд», — объяснила она.

«Хочу успокоить уважаемую Светлану Васильевну. Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая семицветная радуга, а не «кастрированный» символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Единоросс также упомянул мультфильм «Голубой щенок», которому, по его словам, закон также ничем не грозит.

Ранее депутат говорил, что от сервисов «Амедиатека» и «Кинопоиск» никто не требовал удалять сцены из «Секса в большом городе» и «Эйфории». Он предположил, что «обрезание» связано с «перестраховкой по принципу «заставь дурака Богу молиться».