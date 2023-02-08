Сдерживание Китая и борьба с опиоидами: что Байден пообещал американцам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Доходы россиян упали на 1% по итогам года Экономика, 20:05
Россия ввела санкции против губернатора Аляски и дочери Пелоси Политика, 19:37
Дзюба стал игроком «Локомотива» Спорт, 19:36
Канцлер Австрии призвал построить на границах ЕС стены от мигрантов Политика, 19:35
Клуб уволил экс-игрока сборной Шотландии после хет-трика в первом матче Спорт, 19:33
Юристы выставили счет на $7,7 млн за первые 19 дней работы по делу FTX Крипто, 19:29
СК подтвердил гибель восьми человек при взрыве газа в Тульской области Общество, 19:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ФТС сообщила о росте числа попыток незаконного ввоза и вывоза наличных Общество, 19:25
Сдерживание Китая и борьба с опиоидами: что Байден пообещал американцам Политика, 19:24
Премьер Британии поручил изучить вопрос поставок истребителей Киеву Политика, 19:20
Cloud признали лучшим работодателем среди российских облачных провайдеров Пресс-релиз, 19:20
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 19:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:08
В Австралии команду Махачева уличили в незаконном угощении кенгуру Спорт, 18:54
Политика ,  
0 

Сдерживание Китая и борьба с опиоидами: что Байден пообещал американцам

Что президент США Джо Байден сказал в своей ежегодной речи
Президент США Джо Байден выступил перед конгрессом с ежегодной речью. Почему сейчас для Америки главное — это реформа полиции, возвращение лидерства в производстве микросхем и партийное единство, разбирался РБК
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

В среду (ранним утром по московскому времени) президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к нации «О положении страны». Свою речь он произнес в конгрессе, она пришлась на начало его третьего года на посту главы государства и стала первым большим выступлением 46-го президента, после того как Демократическая партия, к которой он принадлежит, утратила контроль над нижней палатой парламента.

Реформа полиции и контроль за оборотом оружия

Убийство полицейскими 29-летнего афроамериканца Тайра Николса в начале января заставило Байдена подробно остановиться на действиях правоохранительных органов (родители погибшего находились в зале). Президент вновь призвал к проведению реформы полиции и заявил о необходимости повышения квалификации ее состава.

«Предоставьте правоохранительным органам настоящую подготовку, в которой они нуждаются, требуйте от них более высоких стандартов, помогите им добиться успеха в обеспечении нашей безопасности», — сказал он. Байден подчеркнул, что большинство полицейских — порядочные люди, но такие случаи, как с Николсом, случаются слишком часто. По его словам, полицейские должны нести за это ответственность. Он обратился к членам конгресса, заявив, что они не могут отвернуться от проблемы. «Давайте делать то, что говорят наши сердца, что нам нужно делать. Давайте объединимся и закончим работу над реформой полиции», — сказал он.

Еще на этапе избирательной кампании Байден говорил о необходимости проведения реформы полицейской службы. Он представил масштабный законопроект, который стал известен как «Закон Джорджа Флойда» (в мае 2020 года из-за действий полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд, что дало старт движению Black lives matter), но за два года президентства Байдену так и не удалось провести его через конгресс. Оба раза билль застревал в сенате, который сначала контролировался республиканцами, а потом демократами. В итоге Байден в мае 2022 года подписал указ, который предписывает пересмотр политики применения силы полицейскими и обязывает создать реестр неправомерных действий правоохранителей. В своем обращении 8 февраля Байден упомянул о том, что запретил применение удушающих приемов при задержании (именно из-за этого погиб Флойд), но не говорил напрямую о провалившемся законопроекте.

Также американский лидер призвал конгрессменов восстановить запрет на продажу полуавтоматического штурмового оружия, чтобы решить проблему шутингов в стране. Запрет на продажу оружия такого типа был введен в США в 1994 году сроком на десять лет и не был продлен. Летом 2022 года палата представителей проголосовала за его введение, но инициатива застопорилась в сенате. «Запретите оружие раз и навсегда», — сказал Байден, отметив, что именно он был инициатором запрета в 1994 году и что число массовых расстрелов в стране снизилось за те десять лет, пока запрет был в силе.

Только в январе 2023 года в США имели место два случая массового расстрела: 21 января в Калифорнии погибли 11 человек, 23 января в Айове — двое школьников.

Читайте на РБК Pro
Банки каких стран не станут отказываться от вашего миллиона
Эра копеечных штрафов за утечку персональных данных прошла. Что дальше
Эффективная обратная связь и вовлеченные сотрудники: лучшие стратегии
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально

Борьба с фентанилом

«Фентанил убивает более 70 тыс. американцев в год. Давайте примем меры, чтобы остановить производство, продажу и незаконный оборот фентанила, установив больше машин для обнаружения наркотиков, для досмотра грузов, и остановим таблетки и порошки на границе», — призвал конгрессменов Байден. Он также предложил начать работать с курьерскими службами, например Fed Ex, для увеличения числа проверок посылок на наркотики и предусмотреть более строгое наказание за незаконный оборот фентанила.

Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, за период с июля 2021-го по июль 2022 года более 107 тыс. человек умерли в США от передозировки наркотиками. Причиной двух третей смертей стал фентанил, который является сильным синтетическим опиоидом. Еще пять лет назад показатель смертности от фентанила был вдвое ниже.

Одной из тем перенесенного в последний момент визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай должна была стать совместная борьба с производством и оборотом фентанила. Его производство в Китае жестко контролируется с 2019 года, но другие страны, в частности Мексика, покупают сырье для его изготовления в основном в Китае, после чего препарат нелегально ввозится в США.

Возвращение первенства в микроэлектронике

Еще одной темой, связанной с Китаем, стало производство микроэлектроники. «Америка производила почти 40% чипов в мире. Но за последние десятилетия мы потеряли наше преимущество, мы производим только 10%», — заявил Джо Байден, напомнив, что изобрели микросхемы именно в США. Сейчас лидерство перешло к Китаю.

Во время пандемии такое сокращение обернулось проблемами с производством автомобилей (каждая современная машина требует до 3 тыс. чипов), холодильников и другого оборудования. Цепочка поставок должна начинаться в США, настаивает Байден. Исправить ситуацию должен закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки и о науке (CHIPS Act), который был принят в августе прошлого года. Но и без этого закона, по словам президента США, в сфере производства микроэлектроники было создано 800 тыс. рабочих мест, с законом их создание будет идти быстрее.

В качестве примера Байден привел строящиеся в штате Огайо корпорацией Intel заводы по производству микросхем. Этот проект создает 10 тыс. рабочих мест — 7 тыс. в строительство, а потом 3 тыс. на самих производствах. Зарабатывать на фабриках можно будет до $130 тыс. в год, даже не имея высшего образования, сказал Байден.

Поддержка Украины и сдерживание Китая

В своей речи Байден назвал военный конфликт на Украине «испытанием века» как для Америки, так и для всего мира. Он заявил о том, что США смогли объединить НАТО и создать коалицию для противостояния России, а также заверил присутствовавшую в конгрессе посла Украины в США Оксану Макарову в том, что США «будут с вами столько, сколько потребуется».

С начала военного конфликта США возглавили поддержку Украины. За это время они выделили стране более $27,1 млрд помощи, ввели санкции в отношении России и помогли странам ЕС принять решение о поставке Киеву танков. В ближайшее время ожидается очередное расширение американских рестрикций в отношении России.

Более подробно Байден остановился на отношениях с Китаем. Он cказал, что заявил лидеру КНР Си Цзиньпину о том, что «стремится к соперничеству, а не к конфликту». Байден подчеркнул, что не намерен извиняться за то, что хочет сделать Америку сильной, и за инвестиции в отрасли, в которых Китай хотел бы доминировать.

Президент сообщил о модернизации вооруженных сил США «для сдерживания агрессии». «Сегодня мы находимся в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире», — подчеркнул он. Не говоря напрямую об инциденте с китайским аэростатом, Байден заявил, что США «ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну». «И мы действовали», — добавил он.

Появление 3 февраля китайского аэростата в небе над США привело к переносу визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, а также спровоцировало упреки со стороны республиканцев в недостаточной жесткости администрации Байдена по отношению к Китаю.

Отношения Вашингтона и Пекина значительно ухудшились, после того как 45-й президент США Дональд Трамп взял курс на сдерживание Китая в экономической, военной и внешнеполитической областях. Администрация Байдена продолжила его; кроме того, был создан военный альянс с Великобританией и Австралией — AUKUS, который Пекин счел элементом сдерживания в Южно-Китайском море. Также обострился вопрос независимости частично признанного Тайваня, который Пекин считает частью своей территории.

Преодоление партийных разногласий

Нынешнее послание президента США — первое после ноябрьских выборов в конгресс, окончившихся победой Республиканской партии в нижней палате и сохранением большинства Демократической партии в верхней. Такое партийное соотношение принято называть разделенным конгрессом. Представители Республиканской партии во время выступления Байдена активно напоминали о разногласиях, выкрикивая с места оскорбительные для президента слова, отмечает издание The Hill. Республиканка Марджори Тейлор Грин из Джорджии крикнула: «Лжец!», когда президент заявил, что некоторые республиканцы вместо того, чтобы «заставить богатых платить», хотят сократить финансирование программы медстраховки Medicare для малоимущих. Байден в ответ сказал, что готов предоставить желающим подтверждающие это данные.

Байден, по выражению газеты The Guardian, пришел в конгресс с оливковой ветвью, упомянув, что за два года работы подписал более 300 законов, которые удалось принять при поддержке обеих партий. «Если мы могли работать в предыдущем конгрессе, нет причин, по которым мы не можем работать вместе в новом конгрессе. Люди дали ясный сигнал — борьба ради борьбы, власть ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут», — сказал он.

Партийная поляризация давно стала фактом политической жизни США, но все чаще республиканцы и демократы рассматривают не только оппозиционную партию, но и ее членов в негативном свете, отмечает в последнем исследовании этой темы компания Pew Research.

Все больше представителей каждой партии описывают сторонников другой как более ограниченных, нечестных, аморальных и неразумных, чем другие американцы, показало исследование компании. Если в 2016 году около половины республиканцев (47%) и чуть более трети демократов (35%) заявили, что представители другой партии намного или несколько более аморальны, чем другие американцы, то в 2022 году 72% республиканцев считали демократов более аморальными, а 63% демократов говорили то же самое о республиканцах.

Проведенный в конце января опрос Reuters/Ipsos показал, что в целом политику Байдена одобряют 40% американцев (один из самых низких показателей за все его президентство), при этом в Демпартии число одобряющих достигает 80%, а в Республиканской — только 3%.

Авторы
Теги
Персоны
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
США Джо Байден Конгресс США обещания Китай санкции

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп предложил «остудить» Байдена после его выступления перед конгрессом
Политика
Байден запланировал поездку в Польшу к годовщине 24 февраля
Политика
Байден объяснил задержку с уничтожением китайского аэростата в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter