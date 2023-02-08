Сдерживание Китая и борьба с опиоидами: что Байден пообещал американцам

Президент США Джо Байден выступил перед конгрессом с ежегодной речью. Почему сейчас для Америки главное — это реформа полиции, возвращение лидерства в производстве микросхем и партийное единство, разбирался РБК

Джо Байден (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

В среду (ранним утром по московскому времени) президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к нации «О положении страны». Свою речь он произнес в конгрессе, она пришлась на начало его третьего года на посту главы государства и стала первым большим выступлением 46-го президента, после того как Демократическая партия, к которой он принадлежит, утратила контроль над нижней палатой парламента.

Реформа полиции и контроль за оборотом оружия

Убийство полицейскими 29-летнего афроамериканца Тайра Николса в начале января заставило Байдена подробно остановиться на действиях правоохранительных органов (родители погибшего находились в зале). Президент вновь призвал к проведению реформы полиции и заявил о необходимости повышения квалификации ее состава.

«Предоставьте правоохранительным органам настоящую подготовку, в которой они нуждаются, требуйте от них более высоких стандартов, помогите им добиться успеха в обеспечении нашей безопасности», — сказал он. Байден подчеркнул, что большинство полицейских — порядочные люди, но такие случаи, как с Николсом, случаются слишком часто. По его словам, полицейские должны нести за это ответственность. Он обратился к членам конгресса, заявив, что они не могут отвернуться от проблемы. «Давайте делать то, что говорят наши сердца, что нам нужно делать. Давайте объединимся и закончим работу над реформой полиции», — сказал он.

Еще на этапе избирательной кампании Байден говорил о необходимости проведения реформы полицейской службы. Он представил масштабный законопроект, который стал известен как «Закон Джорджа Флойда» (в мае 2020 года из-за действий полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд, что дало старт движению Black lives matter), но за два года президентства Байдену так и не удалось провести его через конгресс. Оба раза билль застревал в сенате, который сначала контролировался республиканцами, а потом демократами. В итоге Байден в мае 2022 года подписал указ, который предписывает пересмотр политики применения силы полицейскими и обязывает создать реестр неправомерных действий правоохранителей. В своем обращении 8 февраля Байден упомянул о том, что запретил применение удушающих приемов при задержании (именно из-за этого погиб Флойд), но не говорил напрямую о провалившемся законопроекте.

Также американский лидер призвал конгрессменов восстановить запрет на продажу полуавтоматического штурмового оружия, чтобы решить проблему шутингов в стране. Запрет на продажу оружия такого типа был введен в США в 1994 году сроком на десять лет и не был продлен. Летом 2022 года палата представителей проголосовала за его введение, но инициатива застопорилась в сенате. «Запретите оружие раз и навсегда», — сказал Байден, отметив, что именно он был инициатором запрета в 1994 году и что число массовых расстрелов в стране снизилось за те десять лет, пока запрет был в силе.

Только в январе 2023 года в США имели место два случая массового расстрела: 21 января в Калифорнии погибли 11 человек, 23 января в Айове — двое школьников.

Борьба с фентанилом «Фентанил убивает более 70 тыс. американцев в год. Давайте примем меры, чтобы остановить производство, продажу и незаконный оборот фентанила, установив больше машин для обнаружения наркотиков, для досмотра грузов, и остановим таблетки и порошки на границе», — призвал конгрессменов Байден. Он также предложил начать работать с курьерскими службами, например Fed Ex, для увеличения числа проверок посылок на наркотики и предусмотреть более строгое наказание за незаконный оборот фентанила. Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, за период с июля 2021-го по июль 2022 года более 107 тыс. человек умерли в США от передозировки наркотиками. Причиной двух третей смертей стал фентанил, который является сильным синтетическим опиоидом. Еще пять лет назад показатель смертности от фентанила был вдвое ниже. Одной из тем перенесенного в последний момент визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай должна была стать совместная борьба с производством и оборотом фентанила. Его производство в Китае жестко контролируется с 2019 года, но другие страны, в частности Мексика, покупают сырье для его изготовления в основном в Китае, после чего препарат нелегально ввозится в США. Возвращение первенства в микроэлектронике Еще одной темой, связанной с Китаем, стало производство микроэлектроники. «Америка производила почти 40% чипов в мире. Но за последние десятилетия мы потеряли наше преимущество, мы производим только 10%», — заявил Джо Байден, напомнив, что изобрели микросхемы именно в США. Сейчас лидерство перешло к Китаю. Во время пандемии такое сокращение обернулось проблемами с производством автомобилей (каждая современная машина требует до 3 тыс. чипов), холодильников и другого оборудования. Цепочка поставок должна начинаться в США, настаивает Байден. Исправить ситуацию должен закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки и о науке (CHIPS Act), который был принят в августе прошлого года. Но и без этого закона, по словам президента США, в сфере производства микроэлектроники было создано 800 тыс. рабочих мест, с законом их создание будет идти быстрее. В качестве примера Байден привел строящиеся в штате Огайо корпорацией Intel заводы по производству микросхем. Этот проект создает 10 тыс. рабочих мест — 7 тыс. в строительство, а потом 3 тыс. на самих производствах. Зарабатывать на фабриках можно будет до $130 тыс. в год, даже не имея высшего образования, сказал Байден. Поддержка Украины и сдерживание Китая

В своей речи Байден назвал военный конфликт на Украине «испытанием века» как для Америки, так и для всего мира. Он заявил о том, что США смогли объединить НАТО и создать коалицию для противостояния России, а также заверил присутствовавшую в конгрессе посла Украины в США Оксану Макарову в том, что США «будут с вами столько, сколько потребуется».

С начала военного конфликта США возглавили поддержку Украины. За это время они выделили стране более $27,1 млрд помощи, ввели санкции в отношении России и помогли странам ЕС принять решение о поставке Киеву танков. В ближайшее время ожидается очередное расширение американских рестрикций в отношении России.

Более подробно Байден остановился на отношениях с Китаем. Он cказал, что заявил лидеру КНР Си Цзиньпину о том, что «стремится к соперничеству, а не к конфликту». Байден подчеркнул, что не намерен извиняться за то, что хочет сделать Америку сильной, и за инвестиции в отрасли, в которых Китай хотел бы доминировать.

Президент сообщил о модернизации вооруженных сил США «для сдерживания агрессии». «Сегодня мы находимся в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире», — подчеркнул он. Не говоря напрямую об инциденте с китайским аэростатом, Байден заявил, что США «ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну». «И мы действовали», — добавил он.

Появление 3 февраля китайского аэростата в небе над США привело к переносу визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, а также спровоцировало упреки со стороны республиканцев в недостаточной жесткости администрации Байдена по отношению к Китаю. Отношения Вашингтона и Пекина значительно ухудшились, после того как 45-й президент США Дональд Трамп взял курс на сдерживание Китая в экономической, военной и внешнеполитической областях. Администрация Байдена продолжила его; кроме того, был создан военный альянс с Великобританией и Австралией — AUKUS, который Пекин счел элементом сдерживания в Южно-Китайском море. Также обострился вопрос независимости частично признанного Тайваня, который Пекин считает частью своей территории.

Преодоление партийных разногласий

Нынешнее послание президента США — первое после ноябрьских выборов в конгресс, окончившихся победой Республиканской партии в нижней палате и сохранением большинства Демократической партии в верхней. Такое партийное соотношение принято называть разделенным конгрессом. Представители Республиканской партии во время выступления Байдена активно напоминали о разногласиях, выкрикивая с места оскорбительные для президента слова, отмечает издание The Hill. Республиканка Марджори Тейлор Грин из Джорджии крикнула: «Лжец!», когда президент заявил, что некоторые республиканцы вместо того, чтобы «заставить богатых платить», хотят сократить финансирование программы медстраховки Medicare для малоимущих. Байден в ответ сказал, что готов предоставить желающим подтверждающие это данные.

Байден, по выражению газеты The Guardian, пришел в конгресс с оливковой ветвью, упомянув, что за два года работы подписал более 300 законов, которые удалось принять при поддержке обеих партий. «Если мы могли работать в предыдущем конгрессе, нет причин, по которым мы не можем работать вместе в новом конгрессе. Люди дали ясный сигнал — борьба ради борьбы, власть ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут», — сказал он.