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Общество ,  
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Два ученика погибли при стрельбе в школе в Айове

Два ученика погибли при стрельбе в школе в американском штате Айова

По меньшей мере два школьника погибли в результате стрельбы в школе Де-Мойна в американском штате Айова, еще один человек пострадал, передает ABC со ссылкой на заявление полиции.

Стрельба началась днем 23 января, около 13:00 по местному времени (22:00 мск) к месту выехали медики. Когда они прибыли в школу, то обнаружили там двух тяжелораненных школьников. Спасти их не удалось, оба ученика умерли в больнице. Еще один пострадавший — сотрудник школы, также был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему предстоит операция.

Полиция считает, что нападение было целенаправленным, сообщил журналистам сержант Пол Парицек. Отмечается, что стрельба началась в тот момент, когда в школе проходило мероприятие для трудных подростков. На сайте школы, где произошло нападение, сказано, что 70% ее учеников являются представителями меньшинств, уточняет телеканал.

Троих подозреваемых в нападении уже задержали. Машину, на которой они уехали, задержали примерно через двадцать минут, уточнили в полиции. Один из подозреваемых попытался скрыться, но полицейские смогли его задержать, добавили в ведомстве.

Ранее, в конце декабря, двое детей погибли при нападении на школу Бенито Хуареса в Чикаго. В школе открыли стрельбу, в результате погибли два мальчика в возрасте 14 и 15 лет. Еще один юноша и одна девушка пострадали.

Теги
Школа США Айова стрельба
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