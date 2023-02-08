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Трамп предложил «остудить» Байдена после его выступления перед конгрессом

Трамп предложил «остудить» Байдена из-за его выступления перед конгрессом о положении дел
Экс-президент США отреагировал на выступление нынешнего лидера перед конгрессом с посланием «О положении в стране». Он заметил, что Байден казался очень злым, и предложил кому-то подойти, похлопать его по плечу и сказать: «Остынь»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп предложил «остудить» нынешнего американского лидера Джо Байдена, комментируя его выступление перед конгрессом с ежегодным посланием «О положении в стране». Его слова приводит The Daily Beast.

«Он, кажется, очень зол, кричит в микрофон, когда пытается выглядеть примирительно. Возможно, кто-то должен подойти, похлопать его по плечу и сказать: «Остынь», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Бывший американский лидер также обратил внимание на то, что Байден слишком много употребляет слово «народ». «Опять «народ, народ, народ» — не может быть написано в речи, не так ли? Если так, будем винить спичрайтеров!» — указал он.

Так как президент повторялся, Трамп предположил, что, «должно быть, нервная привычка».

Байден выступил со своим вторым посланием к конгрессу. В нем он, в частности, заявил, что Соединенные Штаты находятся в «наилучшей форме», чтобы выдержать конкуренцию с кем угодно в мире, в том числе с Китаем.

«Испытанием на века» для США и всего мира он назвал военные действия на Украине. При этом, уверен американский лидер, Вашингтон смог «выстоять» и создать глобальную коалицию против агрессии. Байден заверил, что США работают «ради большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду».

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