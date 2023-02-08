Байден заявил, что США «в наилучшей форме» для победы в конкуренции с КНР

Президент США Джо Байден выступил со своим вторым посланием к конгрессу США, в котором заявил, что страна находится в «наилучшей форме» для того, чтобы выдержать конкуренции с кем угодно в мире, в том числе и с Китаем. Трансляция речи шла на сайте Белого дома.

«Сегодня мы находимся в наилучшей форме за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире. <...> Давайте внесем ясность: победа в соревновании с Китаем должна объединить всех нас», — сказал Байден.

Он добавил, что Вашингтон будет работать с Пекином в том, что касается продвижения «американских интересов» и принесения пользы миру. Однако, если Китай будет «угрожать» суверенитету США, то они будут защищаться, подчеркнул Байден. Он напомнил, что именно так Вашингтон поступил на прошлой неделе — тогда был сбит китайский аэростат, который обнаружили в небе на США.

Пентагон сообщил 2 февраля, что отслеживает китайский воздушный шар наблюдения. Поначалу ведомство заявило, что сбивать объект не будут, так как его обломки могли нанести ущерб на земле.

КНР заявила, что аэростат — это гражданский объект, использующийся в метеорологических целях. Воздушный шар отклонился от курса и потому оказался в небе над США, пояснили в МИД страны.

Сначала шар наблюдали над Монтаной, затем — над Северной и Южной Каролиной. 4 февраля воздушное пространство над ними частично закрыли, а затем аэростат сбили у побережья Северной Каролины.

Ззаместитель главы МИД Китая Се Фэн заявил после этого, что воздушный шар попал в воздушное пространство США непреднамеренно. Однако в Вашингтоне «злоупотребили военной силой» и сбили, по его словам, гражданский шар. Представитель МИД КНР назвал это чрезмерной реакцией и нарушением международного права.

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