Байден запланировал поездку в Польшу к годовщине 24 февраля
Президент США Джо Байден накануне первой годовщины начала военных действий на Украине планирует приехать в Польшу, сообщают NBC и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Окончательное решение о поездке еще не принято, отмечают собеседники, и планы могут поменяться. Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.
В начале февраля о подготовке визита президента США в Польшу сообщала польская Dziennik Gazeta Prawna. Издание писало, что в планах Байдена может быть встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча может пройти в Варшаве или в приграничном городе Жешув.
NBC в январе также уже сообщал о том, что Белый дом оценивает возможность визита Байдена в Европу к годовщине конфликта, в том числе и в Польшу. Собеседники телеканала поясняли, что визит должен стать символом продолжения поддержки Киева и привлечь внимание «к стойкости Украины».
Сам Байден, отмечает Reuters, указывал 30 января, что собирается посетить Польшу, но не уточнил, когда.
Американский лидер в марте прошлого года посещал Польшу. Там он встречался с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Украинские чиновники были на встрече со своими американскими коллегами, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, Байден присоединился к их встрече.
В декабре состоялся визит Зеленского в США. Это был первый выезд украинского лидера за границу после начала российской спецоперации. В Вашингтоне Зеленский провел встречу с Байденом и выступил в конгрессе США.