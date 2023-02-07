Байден запланировал поездку в Польшу к годовщине 24 февраля

WSJ: Байден готовится к поездке в Польшу к годовщине начала военных действий на Украине

Сам Байден уже подтверждал, что собирается посетить Польшу, но не уточнял, когда состоится визит. Ранее польская Dziennik Gazeta Prawna указывала, что Байден во время поездки может встретиться с Зеленским

Джо Байден (Фото: Jim LoScalzo / Pool via CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден накануне первой годовщины начала военных действий на Украине планирует приехать в Польшу, сообщают NBC и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Окончательное решение о поездке еще не принято, отмечают собеседники, и планы могут поменяться. Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

В начале февраля о подготовке визита президента США в Польшу сообщала польская Dziennik Gazeta Prawna. Издание писало, что в планах Байдена может быть встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча может пройти в Варшаве или в приграничном городе Жешув.

NBC в январе также уже сообщал о том, что Белый дом оценивает возможность визита Байдена в Европу к годовщине конфликта, в том числе и в Польшу. Собеседники телеканала поясняли, что визит должен стать символом продолжения поддержки Киева и привлечь внимание «к стойкости Украины».

Сам Байден, отмечает Reuters, указывал 30 января, что собирается посетить Польшу, но не уточнил, когда.

Американский лидер в марте прошлого года посещал Польшу. Там он встречался с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Украинские чиновники были на встрече со своими американскими коллегами, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, Байден присоединился к их встрече.

В декабре состоялся визит Зеленского в США. Это был первый выезд украинского лидера за границу после начала российской спецоперации. В Вашингтоне Зеленский провел встречу с Байденом и выступил в конгрессе США.