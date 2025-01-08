ТАСС узнал, что в окружении Трампа готовы к большой сделке с Россией

Крупная договоренность между Москвой и Вашингтоном в сфере безопасности возможна, но не раньше даты инаугурации вновь избранного на пост президента Трампа, заявили ТАСС источники в окружении нового главы Белого дома

Сделка по безопасности между Россией и США вполне возможна после 20 января, считают в окружении избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого назначена на эту дату. Об этом ТАСС заявил представитель окружения Трампа.

«Да. С учетом [скорой] смены [вашингтонской] администрации», — ответил собеседник агентства на вопрос, допускает ли команда нового главы Белого дома заключение в перспективе Москвой и Вашингтоном договоренностей в сфере безопасности.

Он не стал уточнять, кто станет новым представителем следующей администрации США в Москве, но подтвердил, что поездка в Киев спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, планировавшаяся на начало января, отложена на неизвестный срок.

Выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) накануне Трамп заявил, что считает возможным встретиться с президентом Владимиром Путиным только после своей инаугурации, хотя ему это «очень не нравится, потому что каждый день [на поле боя] убивают много-много молодых людей, солдат».

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.

Позже Трамп ответил, что будет ждать встречи с Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики.

Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время». Но Киев настаивает на своих условиях переговоров, в том числе продолжает требовать приглашения в НАТО. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп не поддержал идею вступления Киева в альянс на парижской встрече.

В конце 2021 года Москва предложила США и НАТО предоставить гарантии безопасности России и направила для обсуждения соответствующий проект документа. В нем альянсу предлагалось отказаться от расширения на восток, в том числе за счет Украины, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения по вооружениям.

В январе 2022 года Россия, США и НАТО провели ряд консультаций по вопросу о гарантиях безопасности, но это не привело к результатам. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».

В феврале МИД России опубликовал ответ Вашингтона на предложения Москвы и заявил, что американская сторона не дала конструктивных ответов на базовые элементы проекта гарантий.

После начала российской спецоперации Киев по итогам нескольких раундов переговоров передал Москве предложения по урегулированию, в которых, в частности, содержался пункт об безъядерном и внеблоковом статусе Украины. В апреле переговоры Москвы и Киева были приостановлены, российская сторона возложила ответственность за это на украинские власти.