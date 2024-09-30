Столтенберг назвал гарантии безопасности от США условием конца конфликта

Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг считает, что только гарантии безопасности для Украины со стороны США могут гарантировать, что конфликт не возобновится. Путин называл условием переговоров выход ВСУ из новых регионов

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Любое предложение о мирном урегулировании конфликта на Украине должно включать в себя гарантии безопасности для Киева, прежде всего — со стороны США, заявил в интервью Reuters генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет данный пост.

«Когда какая-либо линия будет согласована, будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, мы должны быть абсолютно уверены, что на ней война закончится», — сказал он.

Необходимость гарантий безопасности он объяснил угрозой со стороны России. Генсек НАТО считает, что изменить мнение президента России Владимира Путина об Украине невозможно, но западные страны могут предоставить такие гарантии безопасности, что цена возобновления боевых действий будет слишком высока.

Путин в июне назвал среди условий переговоров с Украиной вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, закрепление их статуса в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также проведение демилитаризации и «денацификации» соседней страны. По его мнению, Запад также должен снять санкции с России. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», пообещал Путин.

Украинская сторона назвала эти условия ультиматумом. В Киеве настаивают на урегулировании на основании так называемой формулы Зеленского. План украинского президента включает возвращение к границам 1991 года и выплату компенсаций. Москва эти условия отвергает.

После вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа Путин выразил мнение, что после провала данной операции Украина захочет перейти к переговорам. По словам президента, Россия никогда не отказывалась от переговоров и решения вопросов мирными средствами. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал он.