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Война санкций ,  
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Сербия разорвала часть оборонных контрактов с Россией

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Война санкций
Сербии пришлось разорвать некоторые контракты на поставки оружия из России из-за введенных санкций. Однако республика продолжает обслуживать российское вооружение, уже поставленное в страну
Фото: vs.rs
Фото: vs.rs

Сербские власти разорвали часть контрактов в сфере военного сотрудничества с Россией, еще часть отложили на неопределенное время. Об этом заявил начальник Генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью порталу «Вечерние новости».

По его словам, даже после наложения санкций на Россию Белград нашел способ обеспечить устойчивые и гибкие поставки российского вооружения благодаря лицензированному его производству в других странах. Он отметил, что сербская армия сегодня может организовать высокого уровня техобслуживание, восстановление запчастей для значительной части этого вооружения.

«Что касается [новых] поставок оружия из Российской Федерации, то на данный момент это практически невозможно. Мы пытаемся найти способ преодоления вновь создавшейся ситуации дипломатическим путем. Мы расторгли некоторые соглашения и отложили другие в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — отметил генерал.

Сербия попросила об увеличении поставок российского газа
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По мнению авторов доклада Российского совета по международным делам (РСМД), посвященного особенностям экономического взаимодействия России со странами Западных Балкан, в условиях западных санкций под ударом находятся позиции Москвы в наиболее чувствительных сферах торговли — энергоносители, металлургическая продукция и вооружения.

Несмотря на то что страны — члены ЕС выступают ключевыми внешнеторговыми партнерами Сербии, в товарообороте республики Россия продолжает занимать одно из ведущих мест, отмечают в РСМД. Причем в 2022 году страны достигли рекордного уровня внешнеторгового оборота в $4,28 млрд. Однако в 2023-м положительная тенденция была прервана — в первую очередь из-за антироссийских рестрикций.

В РСМД прогнозировали, что в условиях усиления санкционного давления Запада на российские компании, ведущие поставки энергоносителей, сохранится тренд на снижение сербского импорта из России.

При этом в конце 2024 года вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил журналистам во время Веронского евразийского экономического форума, что республика заинтересована в увеличении поставок газа из России.

Агентство Bloomberg писало, что Сербия в настоящее время ведет переговоры с Россией о продлении контракта на поставку газа, ориентируясь на объемы, аналогичные тем, которые установлены в действующем соглашении с «Газпромом».

Сербия получает российский газ через «Турецкий поток». Несмотря на желание увеличить поставки газа из России, в апреле 2024 года сообщалось о резком снижении экспорта газа в Сербию.

Летом сообщалось о поставках Сербией Украине через третьи страны боеприпасов на сумму €800 млн. Кремль тогда пообещал не оставить эту тему без внимания.

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Теги
Сербия Россия военное сотрудничество контракты
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