Песков заявил о планах обсудить с Сербией ее поставки вооружения Украине
Российские власти будут разбираться в ходе контактов с Белградом с темой поставок Сербией оружия Украине через третьи страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к новости о непрямом экспорте Белграда боеприпасов Киеву на сумму €800 млн.
«Мы видели и слышали эти заявления господина (президента Сербии Александара) Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», — сказал представитель Кремля.
22 июня Financial Times сообщила, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили на Украину через третьих лиц, составил €800 млн. Президент Сербии Александар Вучич подтвердил газете, что цифра соответствует «приблизительным показателям». По его словам, €800 млн — это сумма экспорта «может быть, за два или три года».
Вучич подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, настаивая на том, что не принимает чью-либо сторону в конфликте.
Сербия, как и Венгрия, не поддерживает введенные против России после начала военной операции на Украине санкции. Вучич неоднократно говорил о давлении на него из-за такой позиции. Однако в феврале 2023 года в соцсети Х (Twitter) появились снимки документов о поставках боеприпасов сербской компанией Krusik Киеву через Стамбул и Братиславу. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Тогда министр обороны Сербии Милош Вучевич эту информацию опроверг.
Москва осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле считают, что это не способствует урегулированию конфликта.
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