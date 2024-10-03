Эксперты РСМД оценили влияние санкций на торговлю России с Балканами Они предупредили о росте конкуренции в ключевых для Москвы сферах

Российский совет по международным делам (РСМД) проанализировал влияние западных рестрикций на экономическое сотрудничество России со странами Западных Балкан. Основные положения доклада — в материале РБК

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина (вторая справа) и вице-премьер Сербии Александр Вулин (второй слева) на встрече в Москве, август 2024 года (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

В условиях западных санкций позиции России в наиболее чувствительных сферах торговли со странами Западных Балкан, а это энергоносители, металлургическая продукция и вооружения, находятся под ударом. К такому выводу пришли авторы доклада Российского совета по международным делам (РСМД), посвященного особенностям экономического взаимодействия России с регионом (есть в распоряжении РБК).

Аналитики отмечают, что Сербия, Босния и Герцеговина и Хорватия пытаются диверсифицировать структуру своего импорта на фоне антироссийских рестрикций ЕС; при этом российские компании обладают технологическими преимуществами перед зарубежными конкурентами лишь в ограниченном числе отраслей.

В то же время, хотя с началом военной операции на Украине отношения России с Балканами стали более напряженными, они «остаются в модальности конструктивного сотрудничества». По оценке РСМД, Сербия продолжает открыто сотрудничать с Москвой благодаря многовекторной внешней политике, в то время как Босния и Герцеговина (БиГ) поддерживает связи с Москвой частично (в основном усилиями энтитета в ее составе — Республики Сербской). Хорватия, будучи страной — членом ЕС и НАТО, утратила большую часть контактов с Россией, однако также сохраняет интерес к экономическому взаимодействию.

Боснию и Герцеговину из-за сложного государственного устройства часто характеризуют как квазиконфедерацию. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью республики и федерации. БиГ возглавляет коллективный президиум, в который входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко. В 2010 году Босния и Герцеговина получила план действий по вступлению в НАТО. В декабре 2022-го ей был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС. При этом власти Республики Сербской придерживаются нейтральной позиции по отношению к конфликту на Украине и не присоединились к антироссийским санкциям.

Как санкции изменили торговлю России с Балканами

Несмотря на то что страны — члены ЕС выступают ключевыми внешнеторговыми партнерами Сербии, в товарообороте республики Россия продолжает занимать одно из ведущих мест, отмечают в РСМД. Причем в 2022 году страны достигли рекордного уровня внешнеторгового оборота в $4,28 млрд. Однако в 2023-м положительная тенденция была прервана — в первую очередь из-за антироссийских рестрикций.

Экспорт Сербии в Россию в целом характеризуется меньшим уровнем технологичности, чем в другие страны: к ключевой товарной группе относятся фрукты, овощи, а также одежда, произведенная на ее территории иностранными компаниями. С 2020 года также наблюдается резкий рост поставок электротехники (с $35 млн до $109 млн в 2022-м), обусловленный трансформацией российского рынка в условиях санкций.

Авторы доклада отмечают, что многолетняя динамика импорта Сербии из России при этом отрицательная, а его структура характеризуется заметно более низким уровнем диверсификации — это преимущественно поставка энергоресурсов. В РСМД прогнозируют, что в условиях усиления санкционного давления Запада на российские компании, осуществляющие поставки энергоносителей, сохранится тренд на снижение сербского импорта из России.

Дополнительные риски связаны с принимаемыми Белградом мерами по диверсификации сырьевого импорта. В связи с этим в республике резко возросла конкуренция на традиционных рынках российского присутствия — в черной и цветной металлургии, железнодорожном транспорте, атомной энергетике и нефтепереработке. В частности, речь идет о запуске в конце 2023 года соединительного газопровода между Болгарией и Сербией Ниш — Димитровград, который должен уже в ближайшие годы удовлетворять четверть потребностей Белграда в природном газе. Расширение пропускной способности нефтепровода JANAF из Хорватии, в свою очередь, позволит заместить российскую нефть, в отношении которой действует запрет ЕС на морские перевозки, предупреждают эксперты.

В настоящий момент Россия обеспечивает до 85–90% потребностей Сербии в природном газе — в 2023 году республика получила 2,7 млрд куб. м российского газа, причем на льготных условиях. Газ поступает в страну из Болгарии по продолжению второй нитки газопровода «Турецкий поток». Зависимость Сербии от российской нефти заметно ниже — в начале 2020-х Россия удовлетворяла потребности республики в этом энергоносителе на 15–20%.

Эксперты РСМД также предупреждают о риске для российских компаний оборонного комплекса потерять в лице Сербии единственный европейский рынок сбыта, поскольку в первой половине 2020-х Белград усилил диверсификацию структуры импорта продукции военного назначения. В частности, Сербия закупает китайские системы ПВО и испанскую авиатехнику, а также ведет переговоры о покупке французских истребителей.

Взаимная торговля Боснии и Герцеговины с Россией, по оценкам аналитиков, остается «в существенной мере несбалансированной», а степень покрытия импорта экспортом БиГ колеблется в пределах 30–40%, лишь в отдельные годы достигая 65–70%. В основном эта страна поставляет в Россию фармацевтические изделия (на $58 млн в 2022 году), а также овощи и фрукты (на $15 млн в 2022 году). Менее весомую долю занимают поставки горюче-смазочных материалов, солей неорганических кислот и металлов.

Россия, в свою очередь, длительное время поставляла в БиГ нефтепродукты, но уже к концу 2010-х ее почти полностью вытеснили Хорватия, Сербия и Италия. Объемы импорта российского природного газа за последнее десятилетие тоже существенно сократились. России удалось нарастить только поставки каменного угля в БиГ в 2022 году, перед вступлением в силу эмбарго ЕС, однако в целом объемы его экспорта незначительны (около $10–15 млн).

«Учитывая ограниченное число отраслей, в которых отечественные компании обладают технологическим преимуществом над конкурентами, а также новые риски ведения бизнеса за рубежом и дефицит свободных средств, можно утверждать о временном исчерпании потенциала инвестирования российских компаний на Балканах», — отмечают эксперты РСМД.

При этом санкционная политика Хорватии, по их оценкам, существенно не отразилась на объемах двусторонних экономических отношений с Россией. Республика продолжает экспортировать продовольственные товары, одежду, детали для различного оборудования и медикаменты и пользуется, в свою очередь, послаблениями в импорте российской нефти.

Кроме того, по замечанию аналитиков, хорватские предприниматели находят способы обходить антироссийские рестрикции, введенные ЕС. В частности, местная судостроительная компания Adria Winch осуществляла поставки деталей для военных кораблей, строящихся российской судостроительной корпорацией «Ак Барс», находящейся под санкциями с марта 2019-го. «Несмотря на официальный прозападный курс страны, политические элиты Хорватии не хотят терять связи с Россией, а потому экономическая дипломатия Загреба направлена на поиски путей взаимодействия в обход санкций», — отмечают в РСМД.

Как Москва может активизировать экономическое взаимодействие с регионом

Ключевым условием сохранения достигнутого уровня экономического взаимодействия между Россией и Сербией, а также БиГ в РСМД считают стабильность политического сотрудничества Москвы с этими странами. При этом России, по мнению аналитиков, необходимо адаптироваться к возросшей конкуренции при поставке сырья и товаров в балканские страны «для сохранения налаженных за десятилетия логистических цепочек и поддержания работоспособности капиталоемкой инфраструктурной системы, учитывая еще и тот факт, что она вытеснена с более прибыльных и емких рынков».

Наиболее перспективной сферой российских капиталовложений в Сербии и БиГ аналитики называют нефтепереработку и торговлю нефтепродуктами. Среди преимуществ этих стран — отсутствие политических рисков, стабильность в банковском секторе, низкая оплата труда в сочетании с относительно квалифицированной рабочей силой и сравнительно низкая налоговая нагрузка.

При этом в РСМД считают, что потенциал сотрудничества в сфере электроэнергетики между Россией и этими балканскими странами используется в недостаточной мере, как и в атомной области. Вопрос сооружения первой в Сербии АЭС по российским технологическим стандартам начал обсуждаться в экспертной среде еще в 2010-х, однако конкретных шагов в этом направлении так и не было сделано; более того, в Белграде все больше склоняются к использованию французского опыта сооружения АЭС.

В случае с Сербией российские инвестиции также активно направляются на модернизацию железнодорожной инфраструктуры (речь идет о проекте «РЖД Интернешнл»). В настоящее время для российских компаний в этой отрасли существует риск из-за активности Китая, который заинтересован в бесперебойном функционировании железнодорожной магистрали Пирей — Скопье — Белград — Будапешт. Однако в РСМД считают, что Москва могла бы использовать формирование так называемого китайского транзитного коридора в своих интересах.

Немаловажным новым фактором укрепления взаимных связей с Сербией, по мнению экспертов, должна стать деятельность там российских релокантов. Аналитики обращают внимание на то, что тысячи основанных россиянами компаний в Сербии формируют «квазиавтономную экономику», а многие из них все в большей степени вовлекаются во внешнеторговые и инвестиционные операции.

Что касается экономического сотрудничества Хорватии и России, то, по оценкам РСМД, перспективным может стать взаимодействие через страны-посредники, не присоединившиеся к антироссийским мерам. В частности, основой для совместных проектов в регионе может стать общий инвестиционный интерес Москвы и Загреба к БиГ в сфере финансовых услуг, производства продуктов нефтепереработки, а также поставок электроэнергии.

При этом авторы доклада отмечают, что экономика самой Хорватии по-прежнему зависима от иностранных инвестиций, а потому в первую очередь ставка делается на такие сферы, как энергетика и военно-промышленный комплекс, в которых заинтересованы ее партнеры по ЕС и НАТО. В связи с этим среди перспективных направлений для российского бизнеса в Хорватии эксперты РСМД выделяют инфраструктурные проекты по строительству энергетических и транспортных коридоров, а также такие области, как здравоохранение, фармакология и цифровые технологии.