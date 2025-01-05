Бывшего замглавы армянского Генштаба арестовали по делу о халатности во время 44-дневной войны в Карабахе, он свою вину не признал. При этом во время боевых действий, в октябре 2020 года, он был удостоен звания героя Армении

Тиран Хачатрян (Фото: Министерство Обороны Республики Армения)

Бывшего первого заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна арестовали на два месяца по делу о халатности при исполнении обязанностей в ходе 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе, пишут Sputnik Армения и News.am.

Как уточнили в СК Армении, Хачатрян не создал пункт управления в подконтрольной ему южной группировке войск во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и не выполнил в полной мере ряд мероприятий, что повлекло тяжкие последствия. «В результате противник воспользовался сложившейся ситуацией и беспрепятственно завладел стратегической территорией», — уточнили следователи. При этом в разгар боевых действий, в октябре 2020 года, Хачатрян получил звание Национального героя Армении.

Уголовное дело о халатном отношении к службе (ч. 3 ст. 376 УК) в отношении генерала завели 3 января, на следующий день его задержали.

Адвокаты Хачатряна — Вараздат Арутунян и Армен Андрикян — утверждают, что им не предоставили достаточно времени, чтобы ознакомиться с 1,2 тыс. страницами дела, и считают необоснованными предъявленные обвинения.



«Орган предварительного следствия дал оценки деятельности Тирана Хачатряна, которые не соответствуют действительности. Обвинение предъявлено на основании 3-й части 550 статьи действующего Уголовного кодекса, то есть должностная халатность, а 3-я часть — это отягчающее обстоятельство при совершении так называемого преступления», — утверждает Андрикян.

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война, которая продолжалась 44 дня. По ее итогам под контроль Азербайджана перешли часть Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут, и прилегающих к нему территорий. На оставшиеся под контролем Армении районы были введены порядка 2 тыс. российских миротворцев на срок до 2025 года. Осенью 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, по итогам которой республика перешла под контроль Баку и прекратила свое существование. Российские миротворцы покинули занимаемые районы. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и передаче региона Азербайджану. По его словам, зависимость Еревана от Москвы привела к этой войне, и теперь для установления стабильности потребуется изменить политический курс. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла обвинения и назвала высказывания Григоряна уничижительными и оскорбительными по отношению к армянам.

По мнению защиты, арест генерала — наказание за активную политическую и гражданскую позицию и «назначение виновника» поражения в войне с Азербайджаном. Сам Хачатрян вину не признал, его отправили в СИЗО «Вардашен».

Хачатряна уволили из Генштаба в начале 2021 года. Этому предшествовал его спор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Пашинян утверждал, что имевшиеся у Еревана осенью 2020-го «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян называл эти выводы «несерьезными» и призывал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».