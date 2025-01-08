США объявили о конфискации квартир в Майами, связанных с россиянином
Минюст США объявил о конфискации двух квартир в Майами общей стоимостью около $1,8 млн, связанных, по утверждению ведомства, с российским бизнесменом Виктором Переваловым. Об этом сообщается на сайте министерства.
«В соответствии с заочным решением суда и окончательным решением о конфискации, вступившим в силу 7 января, [Минюст] добился конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», — говорится в сообщении. Решение вынесено на основании иска, поданного в феврале 2024 года.
Перевалов и Валерий Абрамов были соучредителями дорожно-строительной компании «ВАД». В январе 2018 года компания и ее соучредители попали под американские санкции из-за строительства трассы «Таврида», напоминает Минюст.
Осенью в США арестовали россиянина Дениса Постового по обвинению в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций. По версии Минюста, Постовой экспортировал американскую электронику двойного назначения, в том числе через гонконские фирмы, и «лгал о конечном пункте назначения».
До этого в США экстрадировали россиянина Артура Петрова, он был арестован на Кипре. По мнению американских властей, 33-летний мужчина также поставлял микроэлектронику американского производства в Россию в обход санкций.
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