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Война санкций ,  
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США объявили о конфискации квартир в Майами, связанных с россиянином

Минюст США объявил о конфискации двух квартир в Майами, связанных с россиянином
Сюжет
Война санкций
Речь идет о двух квартирах в Майами общей стоимостью около $1,8 млн, связанных, по утверждению американского Минюста, с российским бизнесменом Виктором Переваловым

Минюст США объявил о конфискации двух квартир в Майами общей стоимостью около $1,8 млн, связанных, по утверждению ведомства, с российским бизнесменом Виктором Переваловым. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В соответствии с заочным решением суда и окончательным решением о конфискации, вступившим в силу 7 января, [Минюст] добился конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», — говорится в сообщении. Решение вынесено на основании иска, поданного в феврале 2024 года.

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Фото:Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Перевалов и Валерий Абрамов были соучредителями дорожно-строительной компании «ВАД». В январе 2018 года компания и ее соучредители попали под американские санкции из-за строительства трассы «Таврида», напоминает Минюст.

Осенью в США арестовали россиянина Дениса Постового по обвинению в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций. По версии Минюста, Постовой экспортировал американскую электронику двойного назначения, в том числе через гонконские фирмы, и «лгал о конечном пункте назначения».

До этого в США экстрадировали россиянина Артура Петрова, он был арестован на Кипре. По мнению американских властей, 33-летний мужчина также поставлял микроэлектронику американского производства в Россию в обход санкций.

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Елена Чернышова
Минюст США конфискация санкции против России
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