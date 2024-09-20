В США арестовали россиянина по подозрению в нарушении экспортных санкций
Суд во Флориде постановил арестовать россиянина Дениса Постового, которого обвиняют в незаконных поставках микроэлектроники в Россию, заявил его адвокат Тодд Алан Фостер.
«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», — передает его слова ТАСС.
Фостер добавил, что дата следующих слушаний, которые состоятся в Вашингтоне, пока не назначена.
Россиянина задержали 16 сентября по подозрению в нарушении экспортных ограничений, отмывании денег и незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного и военного назначения.
По данным Минюста США, минимум с февраля 2022 года Постовой закупал и незаконно экспортировал из страны электронные компоненты, которые в том числе можно использовать при производстве беспилотников.
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