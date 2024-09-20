 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В США арестовали россиянина по подозрению в нарушении экспортных санкций

В США арестован россиянин Постовой по подозрению в нарушении экспортных санкций
Сюжет
Война санкций

Суд во Флориде постановил арестовать россиянина Дениса Постового, которого обвиняют в незаконных поставках микроэлектроники в Россию, заявил его адвокат Тодд Алан Фостер.

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», — передает его слова ТАСС.

Фостер добавил, что дата следующих слушаний, которые состоятся в Вашингтоне, пока не назначена.

США обвинили россиянина в незаконных поставках электроники
Политика
Фото:Tierney L. Cross / Getty Images

Россиянина задержали 16 сентября по подозрению в нарушении экспортных ограничений, отмывании денег и незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного и военного назначения.

По данным Минюста США, минимум с февраля 2022 года Постовой закупал и незаконно экспортировал из страны электронные компоненты, которые в том числе можно использовать при производстве беспилотников.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
экспорт США электроника обход санкций
Материалы по теме
США обвинили россиянина в незаконных поставках электроники
Политика
В США экстрадировали латвийца по делу об экспорте авиадвигателей в Россию
Политика
В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Совет ЕС утвердил предложенный фон дер Ляйен список еврокомиссаровПолитика, 02:10
МЧС показало видео с горящего склада матрасов в ПодмосковьеОбщество, 02:07
Алаудинов назвал число танков у ВСУ в атаке на Курскую областьПолитика, 01:56
В США арестовали россиянина по подозрению в нарушении экспортных санкцийПолитика, 01:41
В Киевской области, Днепре и Запорожье раздались взрывыПолитика, 01:22
Украина попросила Румынию помочь сбивать российские дроны и ракетыПолитика, 01:06
Спортивный директор «Спартака» впервые подвел итоги трансферной кампанииСпорт, 01:03
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
На складе матрасов в Подмосковье начался пожар на площади 5 тыс. кв. мОбщество, 00:50
Израиль нанес удары по 100 пусковым установкам «Хезболлы»Политика, 00:27
«Монако» с Головиным обыграл «Барселону» в Лиге чемпионовСпорт, 00:06
Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTubeТехнологии и медиа, 00:00
Власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцамиЭкономика, 00:00
Матвиенко рассказала анекдот про пейджерыПолитика, 19 сен, 23:59
Губернатор опроверг «взрывы» в Кирове и объяснил отключение электричестваОбщество, 19 сен, 23:47