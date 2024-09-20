В США арестован россиянин Постовой по подозрению в нарушении экспортных санкций

В США арестовали россиянина по подозрению в нарушении экспортных санкций

Суд во Флориде постановил арестовать россиянина Дениса Постового, которого обвиняют в незаконных поставках микроэлектроники в Россию, заявил его адвокат Тодд Алан Фостер.

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», — передает его слова ТАСС.

Фостер добавил, что дата следующих слушаний, которые состоятся в Вашингтоне, пока не назначена.

Россиянина задержали 16 сентября по подозрению в нарушении экспортных ограничений, отмывании денег и незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного и военного назначения.

По данным Минюста США, минимум с февраля 2022 года Постовой закупал и незаконно экспортировал из страны электронные компоненты, которые в том числе можно использовать при производстве беспилотников.