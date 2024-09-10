Жителя США обвинили в сговоре для обхода санкций против России
В США арестовали жителя города Норт-Атлборо в штате Массачусетс за обход антироссийских экспортных ограничений, сообщает Reuters со ссылкой на обвинительное заключение.
Сэма Бхамбани обвинили в сговоре в целью обхода законов США об экспортном контроле.
Сторона обвинения считает, что тот сотрудничал с российским гражданином Максимом Тесленко, который в период с 2015 по 2021 годы перепродавал лазерное оборудование. По материалам дела, на которые ссылается агентство, для этого они использовали поддельные экспортные документы.
Бхамбани освободили под подписку о невыезде, он не признал себя виновным.
В августе из Латвии в США экстрадировали 55-летнего Олега Чистякова за незаконные поставки сложного авиационного оборудования в Россию. По данным американского Минюста, он состоял в сговоре с двумя гражданами США.
Россия считает санкции Запада нелегитимными и требует их отмены. В Кремле заявляли, что любые ограничения бьют и по мировой экономике.
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