США обвинили россиянина в незаконных поставках электроники
В США задержан россиянин Денис Постовой, которого власти заподозрили в нарушении экспортных ограничений, отмывании денег и незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного и военного назначения, сообщает американский Минюст.
По данным ведомства, 44-летний россиянин, живший в городе Сарасота (штат Флорида), минимум с февраля 2022 года закупал и незаконно экспортировал из США электронные компоненты, которые в том числе можно использовать при производстве беспилотников.
Минюст считает, что поставками без необходимых лицензий занималась сеть связанных с Постовым компаний в Гонконге — WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited.
«Как утверждается, он лгал о конечном пункте назначения отправляемой им техники и использовал промежуточные пункты назначения, чтобы скрыть незаконную деятельность», — заявил прокурор Мэтью М. Грейвс.
Расследование ведет Министерство внутренней безопасности, координирует его межведомственная группа Disruptive Technology Strike Force, куда входят сотрудники Минюста и Минторга США.
В начале августа в США экстрадировали россиянина Артура Петрова, который был арестован на Кипре по запросу Вашингтона. Власти считают, что 33-летний мужчина поставлял микроэлектронику американского производства в Россию в обход санкций. Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что будет добиваться контакта с задержанным.
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