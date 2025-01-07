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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Guardian узнала, что герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

The Guardian: Дания поменяла герб после слов Трампа про покупку Гренландии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дания сменила королевский герб, выделив на нем символ Гренландии, из-за недавних заявлений Трампа о желании владеть самым большим островом в мире, пишет The Guardian

На решение правящей в Дании династии Глюксбургов изменить королевский герб могла повлиять серия заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах купить Гренландию, пишет The Guardian.

В конце декабря король Фредерик X поручил убрать с герба три короны, которые были отсылкой к унии с Норвегией и Швецией и присутствовали на гербе более 500 лет. Вместе с этим гербы Гренландии и Фарерских островов — белого медведя и барана — разделили на две части и переместили на второе и третье поля, тогда как символы Дании и Южной Ютландии оказались на первом и четвертом полях.

Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности, напоминает The Guardian. Также, по данным газеты, на решение по гербу могли повлиять недавние заявления Трампа об «абсолютной необходимости» владеть Гренландией.

Трамп анонсировал поездку сына в Гренландию и пообещал выгоду ее жителям
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Трамп еще в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.

Ранее сегодня республиканец сообщил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, «если и когда» Гренландия станет частью США. По сведениям Danmarks Radio, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.

Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).

Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии — Нуук.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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