Глава НБУ заявил о готовности обсудить блокировку счетов уклонистов

Для выработки «оптимальных формулировок» Нацбанк Украины готов участвовать в обсуждении закона о мобилизации, заявил глава регулятора Пышный. Закон предусматривает кардинальное ужесточение мер, в том числе блокировку счетов

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Национальный банк Украины (НБУ) готов включиться в обсуждение законопроекта о мобилизации в стране, который в качестве одной из мер предусматривает блокировку банковских счетов тех, кто уклоняется от мобилизации. Об этом, как сообщает издание «Страна», в эфире телемарафона заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, темы мобилизации не входят в компетенцию украинского Центробанка, однако в законопроекте есть положения о блокировке счетов в качестве меры принуждения и наказания.

В таком случае, пояснил Пышный, Нацбанк готов участвовать в обсуждении, чтобы в ходе дискуссии выйти «на оптимальный вариант формулировок законопроекта».

Законопроект «усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» правительство Украины внесло в Верховную раду в конце декабря 2023 года.

Он предусматривает широкий спектр мер по усилению мобилизации, в частности отправку повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Кроме того, военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, внесут в единый реестр должников. Упомянутых в нем лицам запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора или договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.

Среди предлагаемых мер — блокировка счетов тех, кто уклоняется от мобилизации, в том числе тех, кто, будучи военнообязанным, уехал за границу.

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Зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев заявил, что изменения в законе о мобилизации коснутся в том числе уехавших за границу украинцев. По словам депутата, в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют мужчины за рубежом. Он добавил, что по этой категории украинцев пока «больше вопросов, чем ответов».

С вечера 29 декабря 2023 года на украинской границе от мужчин, которым разрешен выезд из страны, стали требовать справки из военкоматов, хотя официально порядок выезда не изменился. По информации издания, проверяют инвалидов, особенно недавно получивших документы, многодетных отцов и другие категории, которые могут покинуть страну.

Против законопроекта уже выступил ряд политических сил и деятелей. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия не будет голосовать за него. «В представленном варианте закон является неэффективным и неконституционным, в таком виде наша команда за него голосовать не будет», — сказала Тимошенко.

В середине декабря украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Минобороны страны просит о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек. Тогда президент отметил, что призыв такого количества граждан потребует $13 млрд, поэтому от правительства ожидают идей, где найти такие средства. Зеленский также пообещал, что откажется от мобилизации женщин, если такое решение примут в Верховной раде.