Минобороны сообщило о перехвате ракеты над Белгородской областью

Российские ПВО около 7 утра перехватили над территорией Белгородской области украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, доложили в Минобороны

Здание Министерства обороны в Москве (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Системы ПВО перехватили украинскую ракету над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, речь идет о переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракете С-200. Атака украинской ракеты была пресечена российскими военными около 7:00 мск.

Белгородская область после начала российской военной операции не раз подвергалась обстрелам и атакам со стороны Украины. 30 декабря 2023 года произошел, который, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, принес «самые тяжелые последствия»: погибли 25 человек, ранения получили свыше 100.

Обстрелы продолжились 2 января, тогда из-за ударов ракетами «Ольха» получили повреждения 64 частных дома и семь квартир, один человек погиб: он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое жителей Белгорода.

5 января обстрелу ВСУ подверглось Шебекино. Пострадал охранник одного из промышленных предприятий, получив осколочное ранение ноги. Кроме того, по словам Гладкова, были зафиксированы повреждения на территории трех промышленных предприятий.