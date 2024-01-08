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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате ракеты над Белгородской областью

Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские ПВО около 7 утра перехватили над территорией Белгородской области украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, доложили в Минобороны
Здание Министерства&nbsp;обороны в Москве
Здание Министерства обороны в Москве (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Системы ПВО перехватили украинскую ракету над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, речь идет о переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракете С-200. Атака украинской ракеты была пресечена российскими военными около 7:00 мск.

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Белгородская область после начала российской военной операции не раз подвергалась обстрелам и атакам со стороны Украины. 30 декабря 2023 года произошел, который, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, принес «самые тяжелые последствия»: погибли 25 человек, ранения получили свыше 100.

Обстрелы продолжились 2 января, тогда из-за ударов ракетами «Ольха» получили повреждения 64 частных дома и семь квартир, один человек погиб: он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое жителей Белгорода.

5 января обстрелу ВСУ подверглось Шебекино. Пострадал охранник одного из промышленных предприятий, получив осколочное ранение ноги. Кроме того, по словам Гладкова, были зафиксированы повреждения на территории трех промышленных предприятий.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Военная операция на Украине Белгородская область Минобороны ракета
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