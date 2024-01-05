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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела Шебекино

Губернатор Гладков сообщил об одном пострадавшем после обстрела Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В результате обстрела ВСУ города Шебекино пострадал человек, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что мужчину отправили в больницу.

Кроме того, по словам Гладкова, «повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий». Возгораний после обстрела не произошло, однако оказалась повреждена линия электропередачи, отключение коснулось «абонентов ряда центральных улиц».

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Общество
Белгород

В ночь на 5 января ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. В результате атаки пострадали два человека: одному из них провели операцию, другой получил легкие ранения. Гладков сообщил, что в московских и белгородских больницах остаются 74 человека, которые были ранены во время последних обстрелов области. 20 из них находятся в реанимации в Москве.

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Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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