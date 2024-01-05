Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ночном обстреле Белгорода

Одному из пострадавших при ночном обстреле Белгорода сделали операцию, второй мужчина получил легкие ранения, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что одному из одному из мужчин удалили осколок из плеча, о его состоянии после операции Гладков не сообщил. У второго пострадавшего более легкие ранения, позднее его осмотрят врачи.

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В больницах Москвы и Белгородской области остаются 74 человека, раненных при обстрелах за последнее время, отметил губернатор. 20 из них находятся в реанимации в столице.

4 января в 23.40 (мск) Гладков оповестил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам. Позднее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».

В результате обстрела два человека получили ранения, губернатор писал, что, по предварительной информации, у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.