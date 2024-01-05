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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ночном обстреле Белгорода

Гладков: одному из пострадавших при ночном обстреле сделали операцию
Сюжет
Военная операция на Украине

Одному из пострадавших при ночном обстреле Белгорода сделали операцию, второй мужчина получил легкие ранения, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что одному из одному из мужчин удалили осколок из плеча, о его состоянии после операции Гладков не сообщил. У второго пострадавшего более легкие ранения, позднее его осмотрят врачи.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

В больницах Москвы и Белгородской области остаются 74 человека, раненных при обстрелах за последнее время, отметил губернатор. 20 из них находятся в реанимации в столице.

Минобороны сообщило об уничтожении 10 ракет над Белгородской областью
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Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

4 января в 23.40 (мск) Гладков оповестил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам. Позднее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».

В результате обстрела два человека получили ранения, губернатор писал, что, по предварительной информации, у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

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Вячеслав Гладков Белгород обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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