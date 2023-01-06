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Лукашенко обратился к российским военным на полигоне «Общее дело делаем»

Александр Лукашенко обратился к российским военным на полигоне «Общее дело делаем»
Президент Белоруссии посетил российских военных, размещенных на полигоне у границ Польши и Украины
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена одна из российских воинских частей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Общее дело делаем», — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск, в том числе проведении учений на полигоне мотострелковых и танковых подразделений, частей спецназа и ПВО.

«На данном этапе подразделения Вооруженных сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава», — цитирует доклад пресс-служба Лукашенко.

Президент Белоруссии пообщался с солдатами и офицерами и ознакомился с расположением частей.

5 января Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании состава совместной группировки, отметив, что в страну продолжат прибывать «личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Российской Федерации». 6 января ведомство отрапортовало, что очередной эшелон с военной техникой прибыл.

Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Александр Лукашенко

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Обуз-Лесновский полигон расположен в Брестской области, которая граничит с Украиной и Польшей. В октябре 2022 года Лукашенко уже посещал его, призывая «доводить до ума» стоящие на вооружении белорусской армии танки. Он также заверил, что Белоруссии война не нужна, но готовиться к ней нужно.

«Я готовлюсь к войне. 25 лет минимум. Не я придумал: хочешь мира — готовься к войне. Я и готовлюсь как главнокомандующий. Потому что спрос будет прежде всего с меня», — сказал тогда Лукашенко.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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