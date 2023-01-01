Пригожин подарил украинским военнопленным на Новый год мандарины

Бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетил украинских военнопленных и поздравил их с Новым годом, передает «РИА Новости».

Федеральное агентство новостей (РИА ФАН, входит в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Пригожин) опубликовало видеозапись с бизнесменом, который посещает, как говорится в заметке издания, украинцев, взятых в плен под Артемовском (украинское название с 2016 года — Бахмут) и передает им поддон с мандаринами.

«Заехал вас поздравить», — сказал Пригожин, после чего мужчины, содержащиеся в камере, поблагодарили его.

«Будем работать над тем, чтобы вас отдать. Нам главное эту историю закончить и новую не начинать. Счастливо, парни!» — добавил бизнесмен.

С осени власти России и Украины регулярно сообщают об обменах военнопленными.

Артемовск (Бахмут) находится на севере Донецкой народной республики, к северу от Горловки. Минобороны и власти ДНР в течение декабря сообщали об успешном наступлении в районе города. Советник главы украинского президента Алексей Арестович в конце прошлого года говорил, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска.