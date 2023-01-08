Кадыров назвал иностранную помощь Украине «схемой по отмыву денег»

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Предоставляемая Украине со стороны западных государств финансовая помощь является очередной схемой по отмыванию денег, «до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы», заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — отметил глава региона.

По его словам, беспокоится сегодня лучше о том, что боевые действия идут на территории России, в частности, в недавно присоединенных к стране регионах. «Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому», — заявил Кадыров.

В сентябре 2022 года по итогам проведенного референдума ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России. Власти Украины результаты референдума не признали. Москва подчеркивает, что «люди в четырех регионах стали нашими гражданами навсегда».

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