Политика , 08 янв, 15:37
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Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировок аккаунтов в соцсетях
По словам главы Чечни, блокирови аккаунтов Трампа в социальных сетях стали проявлением справедливости Всевышнего
Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после блокировок аккаунтов в соцсетях президента США Дональда Трампа они с ним стали «в чем-то похожи». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров.
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