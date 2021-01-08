Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировок аккаунтов в соцсетях

По словам главы Чечни, блокирови аккаунтов Трампа в социальных сетях стали проявлением справедливости Всевышнего

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после блокировок аккаунтов в соцсетях президента США Дональда Трампа они с ним стали «в чем-то похожи». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров.

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