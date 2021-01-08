Shopify и PayPal заблокировали связанные с Трампом магазины и аккаунт

Shopify удалила два магазина с фирменной символикой Трампа, пояснив, что президент нарушает правила компании, запрещающие пропаганду насилия. PayPal заблокировал аккаунт, собирающий деньги для помощи сторонникам президента

Канадская компания по производству программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify удалила со своей платформы связанные с президентом США Дональдом Трампом магазины из-за прошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Аналогичное решение приняла и платежная система PayPal. Она закрыла аккаунт, который собирал деньги и помогал сторонникам Трампа добираться до Вашингтона, передает Bloomberg.

Из-за блокировки Shopify перестали работать магазины TrumpStore.com и shop.donaldjtrump.com, которые продавали вещи с официальной символикой президента, фирменные кепки с надписью Make America great again и другие предметы. По состоянию на 7:45 мск сайты магазинов не работали.

Компания заявила, что действия Трампа нарушают политику компании, которая запрещает продавцам продвигать или поддерживать компании или людей, пропагандирующих насилие. Представитель Shopify уточнила, что доступ к магазинам был заблокирован после того, как эксперты компании сочли высказывания Трампа от 6 января нарушением правил.