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Shopify и PayPal заблокировали связанные с Трампом магазины и аккаунт

Shopify удалила два магазина с фирменной символикой Трампа, пояснив, что президент нарушает правила компании, запрещающие пропаганду насилия. PayPal заблокировал аккаунт, собирающий деньги для помощи сторонникам президента

Канадская компания по производству программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify удалила со своей платформы связанные с президентом США Дональдом Трампом магазины из-за прошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Аналогичное решение приняла и платежная система PayPal. Она закрыла аккаунт, который собирал деньги и помогал сторонникам Трампа добираться до Вашингтона, передает Bloomberg.

Из-за блокировки Shopify перестали работать магазины TrumpStore.com и shop.donaldjtrump.com, которые продавали вещи с официальной символикой президента, фирменные кепки с надписью Make America great again и другие предметы. По состоянию на 7:45 мск сайты магазинов не работали.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Компания заявила, что действия Трампа нарушают политику компании, которая запрещает продавцам продвигать или поддерживать компании или людей, пропагандирующих насилие. Представитель Shopify уточнила, что доступ к магазинам был заблокирован после того, как эксперты компании сочли высказывания Трампа от 6 января нарушением правил.

Она не уточнила, какие именно слова президента они расценили как нарушение, однако в тот день Трамп во время акции своих сторонников в Вашингтоне заявил о том, что никогда не признает поражение. «Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже», — пояснил он. Twitter позже скрыл это и другие сообщения Трампа, а затем заблокировал его аккаунт. Такому же примеру последовали Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

PayPal также в свою очередь заявил о нарушении политики из-за протестов. «PayPal тщательно проверяет аккаунты, чтобы гарантировать, что наши услуги используются в соответствии с нашей давней политикой, — сообщили в компании. — Мы не разрешаем использование сервисов PayPal для пропаганды ненависти, насилия или других форм нетерпимости».

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Митинг в поддержку Трампа перерос в столкновения с полицией 6 января. В этот день в конгрессе проходило заседание, на котором должны были быть утверждены итоги президентских выборов и победа Джо Байдена. Протестующие ворвались в здание конгресса, сорвав заседание. Полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие для зачистки здания. В ходе протестов как минимум четыре человека погибли.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве, которое, по его мнению, вылилось в беспорядки в Вашингтоне. Демократы, в том числе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а также некоторые республиканцы, призвали к отставке Трампа.

Сам президент осудил насилие и нарушение закона на митинге, и пообещал, что ответственные «ответят» за это.
 

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп PayPal акции протеста Капитолий Вашингтон
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