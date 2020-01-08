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Гибель Сулеймани ,  
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Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Возможная атака Ирана на израильский город Хайфа натолкнется на «сокрушительный ответ», заявил Биньямин Нетаньяху. Эта атака может стать одним из 13 сценариев ответа на гибель иранского генерала Сулеймани в результате удара США
Фото: Ronen Zvulun / EPA / TACC

Любой удар по Израилю спровоцирует «сокрушительный ответ». Об этом в среду, 8 января, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalim Post. Так он ответил на угрозы Ирана нанести удары по городу Хайфа на севере Израиля.

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции. Объектом для атаки может стать любая страна, которая будет являться источником «воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана», заявляли в КСИР. Среди таких возможных целей иранское военное командование называло город Хайфа в Израиле и город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.

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В ответ израильский премьер заявил, что у США «нет лучшего друга, чем Израиль, и у Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты».

В ночь на 8 января иранские военные нанесли ракетные удары по двум объектам в Ираке: авиабазе Айн аль-Асад и объекте в Эрбиле. Атака стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Накануне, 7 января, власти Ирана анонсировали, что у них есть 13 сценариев возможного ответа на действия США.

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В Пентагоне подтвердили атаку Ирана, заявив, что было выпущено около десятка ракет. Власти Ирана сообщили, что атака производилась из иранской провинции Керменшах на границе с Ираком. Во время атаки использовались ракеты малой дальности, сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами. «Я надеюсь, это будет запоминающийся урок для Америки», — сказал он (цитата по Reuters).

По данным иранских СМИ, во время удара погибли около 80 человек. Власти США сообщали, что среди американцев жертв нет. По данным источника Reuters, американцы не пострадали во время обстрела. Источник CNN сообщал, что жертвами стали иракские граждане, которые находились на базе.

Видео: IRIB News Agency

Автор: Григорий Набережнов
Теги: Израиль, Иран, Касем Сулеймани, США
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