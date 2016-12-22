Памфилова рассказала о претендентах на пост президента с «чудинкой»

ЦИК завершает прием документов от претендентов, желающих вступить в президентскую гонку. Всего в выборах 2018 года к 7 января изъявили желание участвовать 67 человек

Элла Памфилова (Фото: Алексей Никольский / Zuma / Global Look Press)

Среди тех, кто подал в ЦИК документы о выдвижении на пост президента, есть претенденты с «чудинкой». Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

«Не хотелось бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня ровно в 22 часа 22 минуты», — привела пример Памфилова.

ЦИК 7 января принял документы у самовыдвиженца Тристана Присягина, главы общественного движения «Дети СССР». На сайте организации он называется «координатором общественного Всесоюзного Всенародного штаба по воссозданию СССР мирным путем». В его предвыборной программе в качестве целей указано воссоздание СССР, переход к плановой экономике и передача власти коммунистической партии. «На первом этапе мы должны изменить все законодательные и управленческие структуры, передать власть Советам, возобновить работу Госбанка СССР, ввести плановую экономику», — говорится в документе. Как отмечает ТАСС, во время приемки документов в ответ на вопрос о партийной принадлежности Присягин заявил, что он «коммунист из «Единой России».

Кроме того, 7 января документы в ЦИК подал временно не работающий житель Челябинской области Виктор Черепанов.

Ранее, 5 января, стало известно, что ЦИК отказался регистрировать несколько групп избирателей, созданных для регистрации кандидатов в президенты России. Среди них оказались сторонники Лаки Ли — владельца стриптиз-клуба и главы Ассоциации стриптиз-клубов России. Свое решение ЦИК мотивировал тем, что претендент не предоставил всех необходимых документов. «Огромное количество документов не было представлено: и справки о доходах, о зарубежной недвижимости, о крупных расходах», — сообщили в ЦИК.

В воскресенье, 7 января, ЦИК официально завершает прием документов у самовыдвиженцев на пост президента. Крайнее время подачи — полночь этого дня. Для претендентов от партий подача документов на выдвижение завершается 12 января. Пока ЦИК получил около 70 заявок на участие в выборах. «На сей момент у нас заявлено 67 претендентов, из них 21 от партий, 46 самовыдвиженцев», — сообщила Памфилова.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. В конце декабря документы на участие в выборах подал действующий президент Владимир Путин. В числе зарегистрированных претендентов также оказались телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный к выборам допущен не был. В качестве причины отказа Центризбирком указал непогашенную судимость оппозиционера по «делу «Кировлеса».