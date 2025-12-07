Минобороны: Кучеровка и Ровное в Харьковской области и ДНР взяты под контроль

Военные заняли Кучеровку и Ровное в Харьковской области и ДНР

Военные заняли примыкающую к Купянску Кучеровку и село Ровное, расположенное между Красноармейском (Покровском) и Мирноградом (Димитровом)

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные заняли Кучеровку в Харьковской области, а также населенный пункт Ровное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Кучеровку заняли подразделения группировки войск «Запад», а Ровное — группировки войск «Центр».

Кучеровка примыкает к восточной окраине Купянска. Ровное находится в Покровском районе ДНР между подконтрольным России Красноармейском (Покровском) и Мирноградом (Димировом). Последний остается под контролем ВСУ, однако, как сообщил президент Владимир Путин в конце ноября, город окружен со всех сторон.

В прошлом месяце Путин сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Тогда же президент предупредил западные страны и Украину, что, если они не хотят обсуждать предложенные США мирные инициативы, то «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта». Если это будет происходить, украинским военным неизбежно придется пойти на сворачивание фронта, говорил российский президент.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. О взятии Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину в конце ноября