 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные заняли Кучеровку и Ровное в Харьковской области и ДНР

Минобороны: Кучеровка и Ровное в Харьковской области и ДНР взяты под контроль
Сюжет
Военная операция на Украине
Военные заняли примыкающую к Купянску Кучеровку и село Ровное, расположенное между Красноармейском (Покровском) и Мирноградом (Димитровом)
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные заняли Кучеровку в Харьковской области, а также населенный пункт Ровное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Кучеровку заняли подразделения группировки войск «Запад», а Ровное — группировки войск «Центр».

Кучеровка примыкает к восточной окраине Купянска. Ровное находится в Покровском районе ДНР между подконтрольным России Красноармейском (Покровском) и Мирноградом (Димировом). Последний остается под контролем ВСУ, однако, как сообщил президент Владимир Путин в конце ноября, город окружен со всех сторон.

Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс Карты»

В прошлом месяце Путин сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Тогда же президент предупредил западные страны и Украину, что, если они не хотят обсуждать предложенные США мирные инициативы, то «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта». Если это будет происходить, украинским военным неизбежно придется пойти на сворачивание фронта, говорил российский президент.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. О взятии Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину в конце ноября

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Харьковская область ДНР Минобороны
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Минобороны сообщило о занятии Клинового в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 12:34 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 12:34
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Бенине произошла попытка госпереворота Политика, 12:49
Глава МИДа Ирана посетит Россию и Белоруссию Политика, 12:47
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Российский вратарь повторил рекорд клуба и стал третьей звездой дня в НХЛ Спорт, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом Общество, 12:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Двалишвили оправдал поражение от Яна тем, что хотел устроить шоу Спорт, 12:20
Как управлять людьми — рекомендации гуру менеджмента Эндрю ГроуваПодписка на РБК, 12:19
Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google Спорт, 12:18
Военные заняли Кучеровку и Ровное в Харьковской области и ДНР Политика, 12:15
«Невероятный Ян». Как россиянин вернул титул чемпиона UFC спустя 4,5 года Спорт, 12:13
Умер режиссер Вячеслав Криштофович Общество, 12:09