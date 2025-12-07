Келлог назвал два вопроса, которые нужно решить для подвижек по Украине

Завершение украинского конфликта близко, но по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории ДНР, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.

Ранее в ноябре спецпосланник также заявил, что Соединенные Штаты очень близки к урегулированию конфликта на Украине. Тогда он сказал, что Киеву предстоят сложные решения, но завершение конфликта «в двух метрах».

Материал дополняется