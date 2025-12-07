 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Келлог назвал два вопроса, которые нужно решить для подвижек по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Завершение украинского конфликта близко, но по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории ДНР, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.

Ранее в ноябре спецпосланник также заявил, что Соединенные Штаты очень близки к урегулированию конфликта на Украине. Тогда он сказал, что Киеву предстоят сложные решения, но завершение конфликта «в двух метрах».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кит Келлог Украина США
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
