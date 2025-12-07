Келлог заявил, что США не будут отправлять военных на Украину

Келлог: мы не будем отправлять военных на Украину

США не намерены отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на национальном оборонном форуме, организованном фондом имени Рональда Рейгана.

В ходе форума у Келлога спросили, какие способы давления на Россию может использовать администрация Дональда Трампа. В ответ спецпосланник президента заявил, что считает действенным экономическое давление.

«Мы не будем отправлять военнослужащих», — подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что в качестве рычага давления стоит использовать борьбу с «теневым флотом».

В конце августа президент США Дональд Трамп исключил возможность размещения на территории Украины американских солдат. При этом он допустил, что США могли бы «что-нибудь предпринять» по вопросу обеспечения гарантий безопасности для Украины в воздухе.

Присутствие иностранных военных на территории Украины российская сторона называет неприемлемым. Пункт о запрете на военную деятельность других государств на территории соседней страны есть в меморандуме по урегулированию, который Россия представила на переговорах с Киевом в Стамбуле.