В Италии показали видео побега Усса

Побег Артема Усса из-под домашнего ареста был тщательно спланирован, однако доказательств причастности к нему российских спецслужб пока нет, сообщил итальянский прокурор. Сам Усс говорил, что сбежал из-за ангажированности суда

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Итальянское следствие не обнаружило доказательств причастности российских спецслужб к побегу из-под домашнего ареста сына сенатора от Красноярского края Александра Усса, бизнесмена Артема Усса. Об этом на пресс-конференции заявил главный прокурор Милана Марчелло Виола, передает Sky.Tg24. Телеканал также опубликовал кадры побега Усса.

По его словам, изначально следствие рассматривало версии с побегом или похищением, однако последняя была отброшена после анализа данных с камер видеонаблюдения. Так, оперативники установили, что побег Усса был тщательно спланирован, поскольку его участники в течение нескольких месяцев изучали местность и всегда передвигались на разных машинах. Во время побега Уссу удалось избавиться от электронного браслета, после чего, сменив несколько автомобилей, он добрался до границы со Словенией и пересек ее.

Прокурор подчеркнул, что, хоть операция и была тщательно спланирована, доказательств причастности к ней российских спецслужб, также как и жены Усса, пока нет. При этом Виола уточнил, что у арестованных 5 декабря двух предполагаемых сообщников россиянина есть судимости, «но мы не можем сказать, являются ли они членами преступных организаций».

Артем Усс был задержан в Италии осенью 2022 года по запросу Соединенных Штатов. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который бизнесмен отбывал на вилле в муниципалитете Базильо (итальянские власти позднее арестовали ее и другие активы предпринимателя), но в марте 2023-го, после того как суд одобрил экстрадицию россиянина в США, он сбежал и вернулся в Россию.

Побег Усс объяснял тем, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». Corriere della Sera и La Repubblica писали, что помогать предпринимателю могли российские спецслужбы. В Госдепартаменте, комментируя эти данные, заявили, что Россия нарушила суверенитет Италии.

По версии американского Минюста, Усс и еще несколько россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Они также подозреваются в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). 5 декабря Госдеп США назначил награду в $7 млн за сведения, которые позволят задержать россиянина.

Сам Усс говорил РБК, что сообщения Госдепартамента и Минюста «содержат недостоверные сведения и основаны на манипулировании фактами». «Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая позволит меня задержать или признать меня виновным в инкриминируемых деяниях. К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — заявил накануне бизнесмен.