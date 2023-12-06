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Политика ,  
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Артем Усс ответил на объявленное США вознаграждение за его поимку

Артем Усс заявил о политически мотивированном преследовании со стороны США
Арестованный в Италии в 2022 году Усс бежал в Россию. В США назначили награду в $7 млн за сведения, которые позволят его задержать. Усс называет обвинение политическим и обвиняет Госдеп в «манипуляции фактами»
Артём Усс
Артём Усс (Фото: из личного архива)

Бизнесмен Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, комментируя объявление США вознаграждения за данные о его местонахождении, заявил о «политически мотивированном преследовании» со стороны американских властей. Об этом предприниматель сказал РБК в ответ на запрос.

5 декабря Госдеп США назначил награду в $7 млн за сведения, которые позволят задержать Усса. Осенью 2022 года он был задержан в Италии по запросу Соединенных Штатов, а в марте этого года сбежал из-под домашнего ареста в Россию. По версии американского Минюста, Усс и еще несколько россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Они также подозреваются в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH).

«Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая позволит меня задержать или признать меня виновным в инкриминируемых деяниях. К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — говорится в комментарии Усса.

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Он сказал, что с апреля этого года находится в России. 4 апреля он был на допросе по вызову следователя по уголовному делу, в связи с которым Россия требовала его экстрадиции. Позднее кассационный суд Рима отказался рассматривать его жалобу на решение о выдаче США, «так как судом был получен официальный ответ, что я нахожусь на территории России», рассказал он.

«Правоохранительные органы США с апреля 2023 года, будучи осведомленными о месте моего нахождения, не предприняли каких-либо попыток продолжить мое уголовное преследование либо получить от меня какие-либо пояснения, в том числе не воспользовались возможностью направить запросы в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи», — указал Усс.

Он утверждает, что сообщения Госдепартамента и Минюста «содержат недостоверные сведения и основаны на манипулировании фактами». «США предъявили мне обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов. Очевидно, это никак не связано с Украиной и текущим конфликтом. Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — отметил бизнесмен.

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По его словам, американские власти «умалчивают, что основной фигурант Юрий Орехов уже несколько месяцев находится на свободе, не включен в санкционные списки Евросоюза и даже свободно заключает сделки со своим имуществом (компания)». США не смогли добиться его экстрадиции из Германии, «несмотря на более широкий список обвинений, вероятно, по причине необоснованности запроса», сказал он.

В России против Усса возбуждено дело об отмывании денег. После задержания предпринимателя в Италии МВД объявило его в розыск, а суд заочно арестовал. Когда он вернулся, с него взяли подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Елена Чернышова
Артем Усс США санкции Италия

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