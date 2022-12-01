Кличко назвал условие, при котором Киев останется без отопления до весны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 15:56
Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок Общество, 23:46
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 23:33
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 23:15
Путин оценил расходы на науку в новых регионах Политика, 23:08
Песков призвал к тишине вокруг переговоров об обмене заключенными Политика, 23:03
«Сбер» открыл первый офис, работающий по правилам исламского банкинга Финансы, 22:58
Лавров объяснил причину ударов по инфраструктуре Украины Политика, 22:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 22:48
Акции Blackstone упали на 10% из-за проблем ее $125-миллиардного фонда Инвестиции, 22:41
Кличко назвал условие, при котором Киев останется без отопления до весны Политика, 22:35
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 22:19
Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в 2 селах из-за обстрелов Политика, 22:16
Председатель СБ ООН сообщила, что заседание по Украине пройдет в декабре Политика, 22:13
Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине Политика, 22:10
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко назвал условие, при котором Киев останется без отопления до весны

Кличко: Киев может остаться без отопления до начала весны
Это может произойти в случае, если из-за повреждения инфраструктуры коммунальным службам украинской столицы при минусовой температуре придется слить воду из систем отопления
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко назвал условие, при котором столица Украины может остаться без отопления до начала весны. Если в холода город останется без тепла и воды, то остатки воды придется слить из труб, чтобы они не лопнули, и подача воды до весны станет затруднительной, передает «Правда».

«Если в течение 24 часов при температуре минус пять внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы», — признал он на Киевском форуме по безопасности.

Кличко подчеркнул, что при плохом сценарии развернутые в городе пункты обогрева не станут панацеей и не смогут спасти людей. «В городе Киеве на сегодняшний день находится 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и 5 тыс. будет мало», — констатировал он.

О подобном сценарии уже предупреждала Киевская городская администрация, которая призвала организации, которые отвечают за обслуживание теплоснабжения, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус трех и ниже. Обратное подключение будет происходить после стабилизации ситуации, заявили городские власти.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев еще в конце октября не исключил, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление. Но, по словам Пантелеева, проблемы могут возникнуть в местах, где будут повреждения после ракетных атак, о полном отключении города речь не идет. «Система достаточно большая и инертная. Это более 3 тыс. км трубопровода и большое количество источников», — объяснил он.

Отопительный сезон в Киеве начался 20 октября.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Офер за честность. Как на собеседовании удачно преподнести слабые стороны
Фото: China Photos / Getty Images Эмпатичный приспособленец: 7 навыков для работы в период нестабильности
Фото: Mark Nolan / Getty Images Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах
Фото: Hulton Archive / Getty Images Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Друг Джобса: почему от нового главы Disney ждут продажи компании Apple
Фото: Spencer Platt / Getty Images Почему чем меньше человек работает, тем он продуктивнее
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Фото: Mario Tama / Getty Images Медпомощь за границей: надо ли оформлять страховку и как сэкономить
Теги
Украина отопление холода Виталий Кличко
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Глава «Нафтогаза» попросил у USAID газ и дизель-генераторы для отопления
Политика
Власти Киева допустили, что город может остаться без отопления зимой
Политика
Глава «Нафтогаза» предложил использовать для отопления мусор вместо газа
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter