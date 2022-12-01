Кличко назвал условие, при котором Киев останется без отопления до весны

Кличко: Киев может остаться без отопления до начала весны

Это может произойти в случае, если из-за повреждения инфраструктуры коммунальным службам украинской столицы при минусовой температуре придется слить воду из систем отопления

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал условие, при котором столица Украины может остаться без отопления до начала весны. Если в холода город останется без тепла и воды, то остатки воды придется слить из труб, чтобы они не лопнули, и подача воды до весны станет затруднительной, передает «Правда».

«Если в течение 24 часов при температуре минус пять внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы», — признал он на Киевском форуме по безопасности.

Кличко подчеркнул, что при плохом сценарии развернутые в городе пункты обогрева не станут панацеей и не смогут спасти людей. «В городе Киеве на сегодняшний день находится 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и 5 тыс. будет мало», — констатировал он.

О подобном сценарии уже предупреждала Киевская городская администрация, которая призвала организации, которые отвечают за обслуживание теплоснабжения, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус трех и ниже. Обратное подключение будет происходить после стабилизации ситуации, заявили городские власти.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев еще в конце октября не исключил, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление. Но, по словам Пантелеева, проблемы могут возникнуть в местах, где будут повреждения после ракетных атак, о полном отключении города речь не идет. «Система достаточно большая и инертная. Это более 3 тыс. км трубопровода и большое количество источников», — объяснил он.

Отопительный сезон в Киеве начался 20 октября.