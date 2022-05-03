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Верховная рада приняла законопроект о запрете «пророссийских» партий

Если партия «отрицает агрессию против Украины» или героизирует «ополченцев», то она будет считаться пророссийской, указали в парламенте Украины
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua

Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает деятельность «пророссийских» партий, сообщается в Telegram-канале парламента. За принятие закона проголосовали 330 депутатов из 450.

Под запрет попадут партии, программа или деятельность которых:

  • признают правомерной или отрицают «вооруженную агрессию против Украины», называют конфликт «внутренним», отрицают «временную оккупацию» части территории страны;
  • оправдывают «действия и бездействие лиц, осуществивших или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины» (в частности вооруженных формирований, банд и наемников), выступают за их героизацию, называют их «повстанцами», «ополченцами», «вежливыми людьми».

Решение о запрете партий будет принимать суд в рамках административных дел. В случае если по вопросу будет принято положительное решение, имущество и другие активы партии будут переходить в собственность государства.

Закон не будет запрещать партиям поддерживать связи с партиями и общественными организациями других государств и заключать с ними соглашения, но только в случае, если подобные документы не «ставят политическую партию в подчиненное или зависимое положение в отношении какой-либо другой иностранной организации или политической партии».

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Законопроект внесла в Раду 29 марта депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Совгиря. Председатель Рады Руслан Стефанчук указывал, что на Украине «кроме проукраинских партий, не может быть никаких других» и объединения, которые выступают в интересах других стран, не имеют права быть представленными ни в политической элите, ни в обществе.

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20 марта на Украине приостановили деятельность 11 политических партий, которые, по словам президента Владимира Зеленского, имеют связи с Россией. Решение коснулось «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), партии Шария, «Оппозиционного блока», «Левой оппозиции», «Союза левых сил», Прогрессивной социалистической партии Украины и др. Зеленский тогда заявил, что «любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ».

12 апреля главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука задержала Служба безопасности Украины. Зеленский после этого предложил обменять политика на украинских «парней и девушек в русском плену».

Кремль, комментируя возможность обмена, заявил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к военной операции на Украине. Он возглавляет оппозиционную партию, которая «имела свой взгляд и свою позицию» и «выступала против войны, против расширения конфликта на Донбассе», отметили в Кремле.

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Лилия Пашкова
Верховная рада Украины «пророссийская пропаганда» партии
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