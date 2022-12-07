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Политика ,  
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Суд в США отклонил иск против саудовского принца по делу об убийстве

Суд в США отклонил иск против саудовского принца по делу об убийстве журналиста Хашогги
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции в 2018 году. США и Турция обвинили в заказе на убийство принца бен Сальмана, супруга журналиста подала на него в суд США
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд &nbsp;
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд   (Фото: Zuma / ТАСС)

Суд в США отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по делу об убийстве обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году. Решение было принято после соответствующей рекомендации со стороны администрации президента США, которая указала на «иммунитет» принца, передает Axios.

«Несмотря на беспокойство суда, учитывая как обстоятельства положения бен Салмана, так и заслуживающие доверия обвинения в его причастности к убийству Хашогги, Соединенные Штаты сообщили суду, что он имеет [международный] иммунитет», — говорится в документе.

Кроме этого, иски по этому же делу были отклонены против экс-советника кронпринца Сауда аль-Кахтани, а также бывшего заместителя главы службы разведки Саудовской Аравии Ахмеда ас-Асири. Судья сослался на «отсутствие каких-либо оснований для преследования из-за персональной юрисдикции (это юрисдикция суда в отношении сторон, определяемая доказательственными фактами, которые связывают стороны в судебном процессе. — РБК)».

Axios отмечает, что иск был подан невестой Хашогги Хатидже Ченгиз, которая в прошлом месяце заявила, что «[президент США Джо] Байден спас убийцу, предоставив иммунитет», и основанной Хашогги правозащитной группой «Демократия для арабского мира сейчас» (DAWN).

Критиковавший политику Эр-Рияда Хашогги с 2017 года жил в США и работал в газете Washington Post. Журналист был убит в 2018 году на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. О том, что журналиста приказали убить саудовские власти, заявляли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также Национальная разведка США.

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В июне 2019 года в ООН представили стостраничный доклад о расследований убийства, из которого следовало, что Хашкаджи стал жертвой «преднамеренной казни» со стороны саудовских властей. Организация сообщила о «достоверных доказательствах» причастности к произошедшему наследного принца.

Наследный принц Саудовской Аравии после этого взял на себя ответственность за убийство Хашогги, однако настаивал на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Мухаммед бен Салман Иск убийство журналист Турция
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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