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Политика ,  
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США одобрили продажу танков и вертолетов на $5 млрд Польше и Южной Корее

Госдеп США одобрил продажу танков и вертолетов на $5,25 млрд Польше и Южной Корее

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше танков M1A1 Abrams и оборудования к ним на $3,75 млрд, а также продажу Южной Корее военных вертолетов СН-47 на $1,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA — отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам).

По данным оборонного ведомства, подрядчиками заказа для Польши выступят компании Lockheed Martin, AAR, Allison Transmissions, BAE Systems, Heights, General Dynamics, Honeywell, L3Harris, Leonardo DRS, Palomar и US Ordnance. В сообщении уточняется, что Польша ранее запрашивала разрешение на приобретение 116 танков Abrams.

В то же время подрядчиком по поставкам военных вертолетов и сопутствующего оборудования Южной Корее станет Boeing. Сеул ранее запрашивал разрешение на приобретение 18 таких вертолетов, указали в Пентагоне.

M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-мм танковой пушкой, двумя 62-мм одним 7-мм пулеметами. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2500-3000 м.

СН-47 Chinook - тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы (имеет два несущих винта), выпускается с 1962 года. Вертолет способен развивать скорость до 315 км/ч, масса его полезной нагрузки составляет 12,2 т, перегоночная дальность — 2,3 тыс км.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Южная Корея США Abrams
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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