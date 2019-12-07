СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

В проект оборонного бюджета США на будущий год включены санкции в отношении «Северного потока-2». Ограничения планируется накладывать на компании, которые занимаются прокладкой труб

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» компаний включены в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом подготовки закона.

Как отмечает агентство, законодатели настаивают на санкциях в отношении «Северного потока-2», поскольку их расстраивает неспособность президента США Дональда Трампа действовать от своего имени, чтобы заблокировать строительство, которое, как опасаются американские чиновники, даст России новые рычаги влияния в Европе.

Bloomberg уточняет, что законодатели хотят успеть завершить редактуру законопроекта о военном бюджете до 20 декабря, когда члены конгресса уйдут в рождественский отпуск.

О решении сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год, стало известно в ноябре. Тогда председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш заявил, что причиной такого шага стало то, что большая часть «Северного потока-2» уже построена.