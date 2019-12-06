Путин исключил использование Россией экономических рычагов в политике

Россия не будет экономическими способами давить на своих партнеров, чтобы решать политические вопросы. Об этом на встрече с представителями немецкого бизнеса заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, Россия всегда «ровно, стабильно» относится к своим экономическим партнерам и не использует «никаких экономических рычагов» для решения политических проблем.

«Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем», — сказал Путин.

На встрече российский лидер также заявил, что Москва не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока-2». Путин отметил, что этот газопровод является коммерческим проектом, в котором государство почти не принимает участия.