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Агаларовы попросили отклонить иск о вмешательстве в выборы в США
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Агаларовы попросили отклонить иск о вмешательстве в выборы в США
Политика, 11:56
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Агаларовы попросили отклонить иск о вмешательстве в выборы в США
Президент и вице-президент Crocus Group считают обвинения против них ошибочными и потребовали оставить требования Национального комитета Демократической партии США без удовлетворения из-за их «предубежденности»
Арас Агаларов (справа) и ​Эмин Агаларов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент Crocus Group Арас Агаларов и его сын, вице-президент компании, Эмин Агаларов просят американский суд отклонить иск Национального комитета Демократической партии, который считает их причастными к вмешательству России в президентские выборы 2016 года.​ Об этом говорится в документе группы адвокатов, направленном в суд Южного округа штата Нью-Йорк (есть у РБК).

«Требования истца против Агаларовых в корне ошибочны и должны быть оставлены без удовлетворения на основании их предубежденности», — говорится в документе.

Адвокаты отмечают, что в обвинении истца не прослеживается связь между деятельностью российских бизнесменов и предполагаемым российским вмешательством. В заявлении говорится, что Агаларовы не были причастны «к заговору, который ставит своей целью взлом чьих-либо компьютеров».

Обвинения в адрес Агаларовых Нацкомитет демократов выдвигает на том основании, что они проживают в России и имели некоторые контакты с президентом США Дональдом Трампом и членами его команды, добавляют защитники.

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Иск, о котором идет речь, представители Демократической партии подали в апреле этого года. Ответчиками по нему были указаны главное управление Генштаба России (в иске указано ГРУ), бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы, команда избирательной кампании Трампа, сам действующий президент, его зять Джаред Кушнер и сын Дональд Трамп-младший, а также WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж.

Истцы утверждают, что высокопоставленные представители команды Трампа и российского правительства сговорились против кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По версии истцов, именно поэтому и были взломаны компьютеры Национального комитета Демпартии.

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Москва неоднократно отрицала эти обвинения. Сам Трамп называл их «охотой на ведьм». Реагируя на иск Демократической партии, российский Минюст направлял в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка письмо, в котором заявлял, что Москва вступать в это разбирательство не будет. Ведомство напомнило, что как иностранное суверенное государство имеет право на иммунитет в этом деле.​

Автор: Анна Трунина.
При участии: Евгений Пудовкин.
Теги: Арас Агаларов , Эмин Агаларов , вмешательство в выборы
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