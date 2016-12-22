Москва не признала юрисдикцию суда США по иску о вмешательстве в выборы

В суд на Россию американская Демократическая партия подала в апреле. В ответ на это российский Минюст направил в суд Нью-Йорка письмо, где напомнил о праве России как иностранного суверенного государства на иммунитет в этом деле

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Российское Министерство юстиции, реагируя на иск американской Демократической партии по поводу возможного вмешательства Москвы в выборы США, направило в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка письмо, в котором заявило, что российская сторона вступать в это разбирательство не будет. С соответствующим посланием ознакомилось «РИА Новости».

Письмо и приложение к нему, по данным агентства, написаны на 12 страницах. Когда именно они были направлены в суд, «РИА Новости» не уточняет.

«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединенных Штатов Америки или практикой федеральных судов США, а также не признает юрисдикцию Окружного суда Соединенных Штатов Америки», — цитирует текст послания агентство. Завершается письмо, по информации «РИА Новости», словами о том, что «Российская Федерация сохраняет за собой [в этом деле] все права иностранного суверенного государства».

Послание подписано директором департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Михаилом Виноградовым, указывает агентство.

Иск против России из-за «вмешательства в выборы президента Америки в 2016 году» национальный комитет Демократической партии США подал еще в апреле. Помимо Москвы и главного управления Генерального штаба России (в иске называлось ГРУ — Главное разведывательное управление, было переименовано в 2010 году) ответчиками по нему в документе были указаны бизнесмен Араз Агаларов, команда избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа, сам Трамп, его приближенные — зять Джаред Кушнер и сын Дональд Трамп-младший, а также WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж​.

В иске партия утверждала, что высокопоставленные представители избирательной кампании Трампа сговорились с российским правительством с целью нанести урон экс-кандидату в президенты США от демократов Хиллари Клинтон​ и помочь Трампу, взломав компьютеры Демократической партии и распространив найденные в них документы.

В Москве эти данные прежде неоднократно отрицали. Трамп ранее называл их «охотой на ведьм».

Тем не менее в США с прошлого года ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В Кремле в последний раз это производство называли «головной болью американских коллег». «До сих пор то, что смогла спродуцировать комиссия, — это голословные обвинения. Мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь», — говорил в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.