Трамп оценил вероятность встречи с Путиным фразой «всегда есть шанс»

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште словами «всегда есть шанс», сообщает Reuters.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, состоится ли когда-нибудь в венгерской столице их с Путиным саммит. Незадолго до этого для переговоров с Трампом в Белый дом прибыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Накануне Орбан заявил, что встреча президентов США и России может состояться в любой день, однако отметил, что между сторонами остается «несколько нерешенных вопросов». «Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней», — сказал он.

Во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Спустя неделю республиканец объявил об отмене встречи. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Путин затем отметил, что встреча скорее перенесена, чем отменена.

